Страховщики рассказали, какие автомобили угнать проще всего

Страховщики сравнили 18 моделей различных ценовых категорий и классов и проверили их защищенность от несанкционированного проникновения, запуска двигателя и движения, а также от изменения идентификационных номеров и изготовления дубликата ключа.
В списке самых слабозащищенных моделей, кроме Logan и Sandero, также Lada Granta (293 балла) и Vesta (253 балла). Все модели бюджетные, причем Lada в статистике ГИБДД является одним из лидеров по угонам, но и продается их больше всех, об этом тоже не стоит забывать, подчеркивают страховщики.
Самыми защищенными в этом рейтинге, кроме Lexus ES и Lexus RX, набравших 809 и 761 балл соответственно, также стали Skoda Octavia и Audi Q5 (760 и 746 баллов соответственно).
Итоговые результаты по 18 исследованным моделям выглядят следующим образом (в баллах):
- Lexus ES — 809
- Lexus RX — 761
- Skoda Octavia — 760
- Audi Q5 — 746
- Toyota LC Prado — 692
- Toyota Corolla — 651
- Mercedes-Benz C-класса — 646
- BMW X5 — 632
- Audi A6 — 623
- Kia Sportage — 622
- BMW 3 Series — 606
- Kia Sorento — 592
- Skoda Karoq — 546
- Nissan Qashqai — 393
- Lada Granta — 293
- Lada Vesta — 253
- Renault Logan — 246
- Renault Sandero — 264
В ВСС прогнозируют обострение дефицита запчастей для ремонта автомобилей в ближайшее время из-за проблем с поставками и, как следствие, всплеск угонов «под разбор» на запчасти. Со временем восстановятся или будут отстроены новые логистические цепочки, но пока ситуация с автокомпонентами остается напряженной.
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