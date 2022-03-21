Страховщики рассказали, какие автомобили угнать проще всего

Они прогнозируют рост угонов машин для разбора на запчасти.

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Хуже всего защищены от угона автомобили марки Renault Logan и Sandero — 246 баллов из 1000, говорится в презентации Всероссийского союза страховщиков за 2021 год, которая имеется в распоряжении «За рулем».

Страховщики сравнили 18 моделей различных ценовых категорий и классов и проверили их защищенность от несанкционированного проникновения, запуска двигателя и движения, а также от изменения идентификационных номеров и изготовления дубликата ключа.

В списке самых слабозащищенных моделей, кроме Logan и Sandero, также Lada Granta (293 балла) и Vesta (253 балла). Все модели бюджетные, причем Lada в статистике ГИБДД является одним из лидеров по угонам, но и продается их больше всех, об этом тоже не стоит забывать, подчеркивают страховщики.

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Самыми защищенными в этом рейтинге, кроме Lexus ES и Lexus RX, набравших 809 и 761 балл соответственно, также стали Skoda Octavia и Audi Q5 (760 и 746 баллов соответственно).

Итоговые результаты по 18 исследованным моделям выглядят следующим образом (в баллах):

Lexus ES — 809

Lexus RX — 761

Skoda Octavia — 760

Audi Q5 — 746

Toyota LC Prado — 692

Toyota Corolla — 651

Mercedes-Benz C-класса — 646

BMW X5 — 632

Audi A6 — 623

Kia Sportage — 622

BMW 3 Series — 606

Kia Sorento — 592

Skoda Karoq — 546

Nissan Qashqai — 393

Lada Granta — 293

Lada Vesta — 253

Renault Logan — 246

Renault Sandero — 264



В ВСС прогнозируют обострение дефицита запчастей для ремонта автомобилей в ближайшее время из-за проблем с поставками и, как следствие, всплеск угонов «под разбор» на запчасти. Со временем восстановятся или будут отстроены новые логистические цепочки, но пока ситуация с автокомпонентами остается напряженной.

Наказание за угон машин предложили ужесточить.



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