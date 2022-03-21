Страховщики рассказали, какие автомобили угнать проще всего — журнал За рулем

Страховщики рассказали, какие автомобили угнать проще всего

Они прогнозируют рост угонов машин для разбора на запчасти.

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Хуже всего защищены от угона автомобили марки Renault Logan и Sandero — 246 баллов из 1000, говорится в презентации Всероссийского союза страховщиков за 2021 год, которая имеется в распоряжении «За рулем».

Страховщики сравнили 18 моделей различных ценовых категорий и классов и проверили их защищенность от несанкционированного проникновения, запуска двигателя и движения, а также от изменения идентификационных номеров и изготовления дубликата ключа.

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В списке самых слабозащищенных моделей, кроме Logan и Sandero, также Lada Granta (293 балла) и Vesta (253 балла). Все модели бюджетные, причем Lada в статистике ГИБДД является одним из лидеров по угонам, но и продается их больше всех, об этом тоже не стоит забывать, подчеркивают страховщики.

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Самыми защищенными в этом рейтинге, кроме Lexus ES и Lexus RX, набравших 809 и 761 балл соответственно, также стали Skoda Octavia и Audi Q5 (760 и 746 баллов соответственно).

Итоговые результаты по 18 исследованным моделям выглядят следующим образом (в баллах):

  • Lexus ES — 809 
  • Lexus RX — 761 
  • Skoda Octavia — 760 
  • Audi Q5 — 746 
  • Toyota LC Prado — 692 
  • Toyota Corolla — 651 
  • Mercedes-Benz C-класса — 646 
  • BMW X5 — 632 
  • Audi A6 — 623 
  • Kia Sportage — 622 
  • BMW 3 Series — 606 
  • Kia Sorento — 592 
  • Skoda Karoq — 546 
  • Nissan Qashqai — 393 
  • Lada Granta — 293 
  • Lada Vesta — 253 
  • Renault Logan — 246 
  • Renault Sandero — 264

В ВСС прогнозируют обострение дефицита запчастей для ремонта автомобилей в ближайшее время из-за проблем с поставками и, как следствие, всплеск угонов «под разбор» на запчасти. Со временем восстановятся или будут отстроены новые логистические цепочки, но пока ситуация с автокомпонентами остается напряженной.

Фото: Depositphotos

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