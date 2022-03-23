Правила оформления ДТП хотят упростить — журнал За рулем

Правила оформления ДТП хотят упростить

Это касается аварий на магистралях, и в ближайшее время планируется провести эксперимент по их упрощенному оформлению.

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Эксперимент будет проводиться в Москве, и затем новые правила начнут применяться по всей России. Главная задача упрощенного оформления ДТП на магистралях — исключить наезд других автомобилей на стоящие после аварии транспортные средства и вышедших из них людей.

Такое решение было принято в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Реализовывать эксперимент будет столичный департамент транспорта, который по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина поддержат МВД, Минтранс и Российский союз автостраховщиков.

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Правила оформления ДТП хотят упростить
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Зампред Марат Хуснуллин обеспокоен тем, что у нас по-прежнему много аварий с пешеходами. А пешеходами мгновенно становятся водители, которые вышли из автомобилей — например, оценить последствия ДТП, в которое они угодили. И тут — удар сзади. Таких ДТП, которые называются повторными, сейчас очень много — а последствия тяжелейшие.

А почему стоят водители? Ждут ГАИ! А экипаж может часа три ехать.

Так вот, Хуснуллин поручил Максиму Ликсутову проработать пилотный проект «о проведении эксперимента по изменению порядка оформления дорожно-транспортных происшествий в целях исключения наезда на стоячее транспортное средство».

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Деталей пока никаких. Но я так понимаю, что нам просто скажут: «ГАИ к вам не приедет! Не стойте, покидайте место аварии, да побыстрее».

И оно правильно — я давно эту мысль продвигал. Главное, чтобы потом не было традиционного: «Ой, да тут у вас галочка не стоит, страховое возмещение не положено!».

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Фото: Depositphotos

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