Производство некоторых из них прекратилось, и остатки со складов расходятся по баснословным ценам.

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Средние цены в исследовании составлены по рекомендованным производителями розничным ценам, а стоимость «живых» машин в салонах дилеров гораздо выше, предупреждают эксперты Банкавто: Lada Granta предлагается за 1,2 миллиона рублей, а Lada Vesta — за 2,1 миллиона.

Выяснилось, что больше всех с начала марта 2022 года подорожал Volkswagen Polo — его стоимость увеличилась на 49%. То есть 628 тысяч рублей. Сегодня завод VW в Калуге простаивает, и новые автомобили этой модели в продажу не поступают.

«И хотя официально прекращение производства Volkswagen Polo в Калуге пока названо лишь приостановкой завода, страх больше не купить добротный автомобиль B-класса немецкой марки создает превосходный ажиотаж. Такая волна роста видится особенно выдающейся на фоне того, что за весь февраль средняя цена этого автомобиля практически не менялась (увеличилась всего на 3,5 тысячи рублей)», — отмечают исследователи.

На втором месте по росту стоимости в марте оказался Renault Duster, который теперь стоит по прайс-листу завода почти два миллиона рублей, подорожав на 530 тысяч рублей, или 37%. Третье место досталось Kia Rio — плюс 32%, или 390 тысяч рулей.

Замыкают пятерку лидеров отечественные Лады. Largus оценен заводом в среднем в 1,7 миллиона рублей — это дороже, чем в конце февраля, на 382 тысячи рублей, или 29%. Vesta же стала дороже на 221 тысячу рублей, или на 20%.

Динамика средних цен наиболее популярных автомобилей за 1–21 марта 2022 года

№ Марка и модель Февраль/2022, руб. 1–21 марта, 2022, руб. Динамика за 1–21 марта 1 Volkswagen Polo 1 272 300 1 900 638 49% 2 Renault Duster 1 423 462 1 953 692 37% 3 Kia Rio 1 202 400 1 592 400 32% 4 Lada Largus 1 322 160 1 703 749 29% 5 Lada Vesta 1 117 202 1 338 058 20% 6 Hyundai Solaris 1 182 786 1 419 500 20% 7 Hyundai Creta 1 638 706 1 948 706 19% 8 Lada Niva Legend 881 838 1 035 900 17% 9 Lada Granta 746 480 876 035 17%

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«Дальнейшее ценообразование на нашем рынке плохо предсказуемо даже на 10–20 дней вперед. Оставшиеся уже произведенные иномарки в случае окончательного прекращения их сборки могут продаваться практически по любым, кажущимся еще вчера заоблачными ценам. Но и те бренды, что готовы продолжать бизнес в России, своего не упустят: рост в 15–20% в месяц уже не выглядит фантастическим. Однозначно, что даже в оставшиеся дни марта цена товаров на рынке будет больше зависеть от геополитических событий на Украине, чем от каких-либо шагов в бизнес-процессах и экономике любых марок», — делают прогноз эксперты Банкавто.





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