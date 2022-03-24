Власти рассказали, что будет с ценами на бензин в России

В условиях санкционного давления, которое оказывается на Россию, нефтяная отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, и такие меры правительство прорабатывает, передает ТАСС слова вице-премьера Александра Новака.
Рассматриваются различные решения при расчете налогов для нефтяников, а также перенос штрафов по модернизации НПЗ и корректировка демпфирующего механизма.
Вице-премьер отметил, что с начала года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны практически не изменились. Правительство будет удерживать их на уровне инфляции при нормальной ситуации, когда российские экспортные товары будут реализовываться.
Если же возникнет ситуация избытка топлива, достаточно неестественная для внутреннего рынка, то власти будут принимать в том числе и «нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов». В чем они заключаются, Новак не пояснил.
Вице-премьер напомнил, что коллективный Запад столкнется с еще большим ростом цен на энергоресурсы. К этому привели некомпетентная политика европейских ответственных лиц и отсутствие у них стратегического планирования. Он напомнил, что Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации и никаким образом не способствовала снижению поставок энергоресурсов.
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Фото: TACC