Власти рассказали, что будет с ценами на бензин в России

Топливно-энергетический комплекс адаптируется к работе в условиях санкций, отметил в своем выступлении на правительственном часе в Госдуме вице-премьер Александр Новак.

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В условиях санкционного давления, которое оказывается на Россию, нефтяная отрасль нуждается в поддержке со стороны государства, и такие меры правительство прорабатывает, передает ТАСС слова вице-премьера Александра Новака.

Рассматриваются различные решения при расчете налогов для нефтяников, а также перенос штрафов по модернизации НПЗ и корректировка демпфирующего механизма.

Вице-премьер отметил, что с начала года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны практически не изменились. Правительство будет удерживать их на уровне инфляции при нормальной ситуации, когда российские экспортные товары будут реализовываться.

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Если же возникнет ситуация избытка топлива, достаточно неестественная для внутреннего рынка, то власти будут принимать в том числе и «нетривиальные решения относительно загрузки нефтеперерабатывающих заводов». В чем они заключаются, Новак не пояснил.

Вице-премьер напомнил, что коллективный Запад столкнется с еще большим ростом цен на энергоресурсы. К этому привели некомпетентная политика европейских ответственных лиц и отсутствие у них стратегического планирования. Он напомнил, что Россия не имеет никакого отношения к этой ситуации и никаким образом не способствовала снижению поставок энергоресурсов.

Станет ли топливо дешевле на АЗС — мнение эксперта.

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Фото: TACC