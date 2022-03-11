Оптовые цены пошли вниз, и в ФАС заявили, что они снизятся и на заправках. Но насколько реальна такая перспектива?

Материалы по теме В России снизят цены на топливо. Но это неточно

Руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил в Госдуме, что оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, а объемы достаточны. Следовательно есть шанс снижения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС.

Стоимость топлива на биржах снизилась на прошлой неделе в среднем на 10%: цена АИ-92 стала ниже на 11,6%, бензин АИ-95 подешевел на 9,6%, а дизельное топливо — на 12%.

Неужели и в рознице цены упадут на такие же значения? И упадут ли?

заместитель главного редактора:

— Пока топливо подешевело только в оптовой торговле. Чтобы это заметно «сыграло» и в рознице, требуется 2–4 недели. Но больших надежд я бы не питал.

Во-первых, в розничной цене на топливо у нас более 70% приходится на налоги и акцизы, и нельзя сказать, что если на бирже оно подешевело на 10%, то и на АЗС будет такой же эффект. Вовсе нет.

Во-вторых, розничные цены у нас не свободные, а частично регулируемые при помощи так называемого «бюджетного правила». Кроме того, никуда не деться от падения курса рубля — стоимость топлива по-любому завязана и на него.

Наконец, приближается посевная, когда топливо дорожает всегда — во всяком случае, на моей памяти.

Поэтому мой прогноз таков: если мы и увидим более приятные ценники на заправках, то лишь ненадолго и ненамного дешевле.

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Фото: «За рулем»