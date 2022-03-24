Китайский кроссовер прошел испытания зимой и готов ворваться на наш рынок — журнал За рулем

Китайский кроссовер прошел испытания зимой и готов ворваться на наш рынок

Среднеразмерный Geely Monjaro завершил цикл пробеговых испытаний. Его продажи начнутся во второй половине 2022 года.

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Новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro преодолел свыше 15 000 километров. Специалисты тестировали его два месяца на Севере России. В ходе испытаний температура воздуха колебалась от минус 10 до минус 40 °C.

В ходе тестов проверили работу обогрева лобового стекла, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, а также заднего стекла и боковых зеркал заднего вида. Металлические, резиновые, пластиковые детали и элементы Geely Monjaro полностью сохранили свои свойства, показав прочность и износоустойчивость.

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Китайский кроссовер прошел испытания зимой и готов ворваться на наш рынок

Специалисты проинспектировали климатическую установку Geely Monjaro при постоянно заведенном двигателе, проведя два цикла испытаний по 48 часов и восемь циклов по 8 часов, а также оценили работу мотора в ходе серии ежедневных холодных пусков.

Китайский кроссовер прошел испытания зимой и готов ворваться на наш рынок

В зимних условиях все системы, функции и оборудование автомобиля доказали свою работоспособность, говорится в релизе компании.

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Новый Geely Monjaro поступит в салоны официальных российских дилеров Geely во второй половине 2022 года. О комплектациях и ценах расскажут ближе к старту продаж.

Согласно инсайдерской информации, у нашего Monjaro будет 2-литровый мотор (238 л.с.), как у кросс-купе Tugella, и 8-диапазонная АКП.

Geely Monjaro под именем Xingyue L успешно продается в Китае, за ним даже «выстраиваются» двухмесячные очереди.

Фото: Geely

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