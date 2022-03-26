Однако надо признать, что молодые люди чаще других управляют автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Исследователи изучали, в какой степени рискованное поведение молодых людей за рулем зависит от мнения их сверстников. Результаты подтвердили предположение о том, что круг общения оказывает существенное влияние на поведение.
Широко распространен образ юных спиди-гонщиков или дорожных хулиганов. Молодые водители часто имеют небольшой опыт вождения, переоценивают себя и не всегда осознают риски. Этим и обусловлен высокий уровень аварийности в этой группе. Согласно статистике ведомства, водители в возрасте от 18 до 24 лет становятся участниками почти трети всех дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут люди. При том, что эта группа составляет всего 10% от общей численности водителей, то есть аварийность среди молодых людей очень высокая.
Исследователи также выяснили, что молодые люди подвержены влиянию сверстников, которые «подбивают» их, заставляя совершать необдуманные и рискованные маневры.
В исследовании основное внимание уделялось трем различным формам рискованного поведения, которые особенно распространены среди молодых водителей: серьезное превышение скорости, вождение в состоянии алкогольного опьянения и использование мобильных телефонов во время вождения (набор текстовых сообщений).
Выяснилось, что около трети соответствующего рискованного поведения испытуемых можно было объяснить давлением сверстников.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что в обучение начинающих водителей безопасности дорожного движения нужно включать рекомендации психологов, как правильно и адекватно реагировать на пожелания и реакции групп сверстников, чтобы не поддаваться влиянию и не совершать ошибок под давлением чужого мнения.
В исследовании приняли участие 1200 молодых людей, треть из которых — водители автомобилей в возрасте от 18 до 24 лет, а остальные — их хорошие друзья, которые также согласились участвовать в опросе.
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