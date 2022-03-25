Перевозки остались без присмотра — журнал За рулем

Перевозки остались без присмотра

С рынка телематики России уходят крупнейшие игроки. А без тахографов, по закону, перевозки в РФ невозможны.

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В России зарегистрировано около 30 млн телематических устройств. И половину этого рынка еще вчера занимала компания Gurtam. Теперь она прекращает свою деятельность в нашей стране.

То есть, половина грузовиков и автобусов, принадлежащих тысячам компаний, остались без систем мониторинга и управления. На это завязана, например, система «Платон», а значит перевозить грузы на автомобилях с мертвым телематическим модулем, который должен отслеживать маршрут и скорость, невозможно. Речь идет о 1,6 млн автомобилях, принадлежащих 700 тысячам грузоперевозчиков. Также без телематического модуля нельзя перевозить детей.

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У компаний есть всего два месяца, чтобы уйти к другому оператору. То есть через 60 дней обслуживание прекратится, и автомобили придется отправить на стоянку.

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Грузоперевозчикам важно при переходе сохранить не только статистику поездок, но и телематическое оборудование (тахографы) — покупать новое накладно, так как они уже подорожали в полтора раза.

Все это может отразиться на стоимости перевозок.

Фото: Jametlene Reskp / Unsplash

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