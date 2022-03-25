Еще один автомобиль для марсиан

Поселениям на Марсе не обойтись без автомобилей. И вот на чем они будут ездить (видео).

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С каждым годом мы все ближе и ближе к коммерческим полетам в космос. По мере развития технологий ближе становится и Марс, возможность создания колонии на котором рассматривается вполне серьезно.

Например, Astrolab разрабатывает лунные и марсианские базы, а также особый автомобиль для поселенцев — FLEX.

Этот автомобиль, пожалуй, самый универсальный из всех космических машин. Он подходит как для перевозки людей, так и для транспортировки грузов. Пригодится он и при строительстве — в качестве погрузчика или тягача.

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Astrolab утверждает, что FLEX может перевозить одну тонну — 1000 кг. При этом его шасси может подниматься и опускаться, что позволяет ездить по пересеченной местности (а какая она еще на Луне и Марсе?) и облегчает загрузку-выгрузку.

Также автомобиль оснащен специально разработанными для космоса и других планет безвоздушными шинами.

Компания Илона Маска SpaceX тоже осваивает космос и использует (не без характерного юмора) колесные транспортные средства.

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Фото, видео: Youtube