Кто станет первым в мире триллионером?

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Будущий первый в мире триллионер предпочитает жить так, как будто он вовсе не богат. Это Илон Маск.

Генеральный директор Tesla и SpaceX добился уже огромного успеха. Но, судя по всему, это еще не предел. Согласно новому исследованию Tipalti Approve, Маск может стать первым триллионером уже в 2024 году. Сейчас его состояние оценивается более чем в 260 миллиардов долларов.

«С 2017 года состояние Маска увеличивается, в среднем, на 129% в год, что потенциально может привести к тому, что он станет триллионером всего за два года, став обладателем состояния в 1,38 триллиона долларов к 2024 году в возрасте 52 лет», — говорится в исследовании.

Подобные прогнозы сложно делать и, возможно, они никогда не сбудутся. Кстати, сам Маск в прошлом году заявил, что Tesla станет компанией с оборотом в триллион долларов в год в течение 10 лет.

По мере роста стоимости акций Tesla, Маск становится все богаче. Но, несмотря на полеты на частном самолете по всему миру, близкие люди говорят, что он не стремится жить в роскоши. Генеральный директор Tesla и SpaceX продал свои особняки в Калифорнии и теперь живет в небольшом доме в Техасе.

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Бывшая девушка Маска — Граймс, от которой у него двое детей, сказала, что он «иногда живет за чертой бедности»: он не станет покупать новый матрас, если обнаружит в нем дырку.

Маск держит большую часть своего состояния в акциях Tesla, а когда у него появляются деньги, он реинвестирует их в свои компании и отдает на благотворительность.

Tesla готовит недорогую модель по цене, например, Skoda Kodiaq.

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Фото: dpa/picture-alliance, Mathieu Stern / Unsplash