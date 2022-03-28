Aurus заявил о еще двух новых моделях

Обе созданы на базе седана Aurus Senat.

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В базе Роспатента появились документы на две новые модели Aurus. Это модификации седана Senat, который уже пошел в серию.

На опубликованных изображениях видно, что первая модель — это кабриолет, похожий на автомобили, участвующие в Парадах Победы на Красной площади. Второй автомобиль — универсал без дверей второго ряда сидений. Предположительно, это катафалк.

Кабриолет получил индекс ЕМП-412314, а его заказчиком было Министерство обороны России. Двери и задние крылья кабриолетов сделаны из углеродного волокна. Длина же автомобилей составляет 5,63 метра. То есть, по своим габаритам кабриолеты не отличаются от седанов Senat. Три таких кабриолета с 2019 года участвуют в Парадах Победы. Есть информация, что для частных лиц было выпущено еще два кабриолета.

Универсал-катафалк получил название Lafet. Его колесная база на полметра длиннее, чем у седана (3,8 метра вместо 3,3).

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Надо полагать, что как и седан, эти две новые версии будут оснащаться той же силовой установкой с технологией мягкого гибрида мощностью почти 600 л.с., полным приводом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Изображения: Роспатент