Дилеры начали использовать неофициальные и б/у комплектующие

Запасы оригинальных запчастей и расходных материалов подходят к концу.

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У российских автодилеров наблюдаются сложности с оригинальными запчастями и расходными материалами, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на представителей автоцентров. Детали по ряду позиций, к примеру, нельзя достать к автомобилям Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda.В наличии нет колодок для моделей европейской сборки, а также воздушных фильтров (для внедорожника Teramont), трансмиссионного масла на коробку передач DSG с мокрым сцеплением, пластиковых пробок поддона двигателей объемом 2,0 литра и многих других деталей, говорит источник в одном из дилерских центров.

Если нет фирменных деталей, дилеры предлагают клиентам бывшие в употреблении и неоригинальные компоненты. Чтобы не останавливать обслуживание клиентов, подавляющее большинство дилеров закупают неоригинальные расходники, признался собеседник издания. Потому что никто не знает, когда поставки возобновятся в штатном режиме.

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Ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разослала соответствующие запросы в представительства автобрендов. Например, в компании Sollers Ford ей сообщили, что сняли ограничения на установку неоригинальных деталей, АВТОВАЗ признал временную остановку отгрузок компонентов, а в Mitsubishi ответили, что сейчас используются только накопленные запасы деталей, но надолго их не хватит. При этом есть детали на складах у Kia, Hyundai, Nissan, Mercedes-Benz. Экономическая блокировка России, объявленная западными странами, затронула и автопром. Многие производители автокомпонентов заморозили поставки деталей на российский рынок.

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