Названа дата первого тест-драйва Lada Vesta NG

Но из-за сложившейся ситуации старт продаж могут перенести...

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Главной новинкой АВТОВАЗа в 2022 году должна стать обновленная Веста, которую производитель именует Lada Vesta NG (New generation). По сути, Веста пережила рестайлинг, и 22 февраля мы увидели, какой стала внешность российского бестселлера.

Однако интерьер до сих пор не презентован, хотя показать его заводчане обещали в «ближайшие» недели...

По предварительным сведениям, реально это произойдет не раньше середины мая. Сейчас на заводе идет подготовка около 15 «выставочных» экземпляров обновленной Весты, сообщает Avtograd News. Сообщается также, что на 16 мая запланирован тест-драйв для журналистов — в результате которого, очевидно, и будут раскрыты подробности по салону.

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Источник пишет, что все тестовые автомобили — в топовой комплектации, включающей цифровые приборы, «планшетный» экран ММС, бесключевой доступ и систему контроля слепых зон. Доработка машин идет, в основном, по электронике — специалисты устраняют случаи некорректной работы.

«Проблем возникло множество, да и сам интерьер на машинах оказался в полусобранном состоянии», — сообщает автор поста. Стоит подчеркнуть, что информация носит неофициальный характер. Пресс-служба АВТОВАЗа никаких анонсов предстоящих презентаций или тест-драйвов традиционно не давала, равно как и не комментировала подготовку к презентации.

На февральской презентации интерьер был скрыт почти непроницаемой тонировкой

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Да и ситуация на заводе сложная: дефицит электроники усугубился с началом украинского кризиса, что и тормозит полноценный запуск обновленной Весты. Вышеуказанный источник сообщает, что презентация для покупателей в дилерских центрах тоже перенесена на май. А старт продаж, изначально запланированный как раз на май, вполне вероятно, окажется сдвинут еще дальше.

Мы прикинули, какие модели АВТОВАЗ не выпустит, если уйдет Renault.

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Фото: АВТОВАЗ, «За рулем»