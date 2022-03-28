Налог на роскошь: как сделали и как нужно

Планку налога на роскошь подняли до 10 млн рублей. Но строгая привязка к цене в понятии «роскошный автомобиль» имеет свои минусы — и есть, как минимум, два альтернативных варианта.

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Автомобили, стоящие от 3 до 10 млн рублей, купленные с 1 января 2022 года, не будут считаться роскошными — платить повышенный транспортный налог за такие машины больше не придется. Наконец-то существовавший с 2014 года «порог роскоши» в 3 млн рублей повышен. Однако правильный ли это подход — однозначно привязывать к именно к цене принадлежность автомобиля к роскошным?

Конечно, раз в несколько лет (а может быть, и чаще, с учетом нынешней волатильности российской валюты) можно законодательно переписывать границу дополнительного налога. Но специалисты цифровой платформы #Банкавто считают, что есть, как минимум, два варианта получше.

По мощности двигателя

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В признании автомобиля роскошным исходя из мощности мотора действительно есть смысл. Новые автомобили, имеющие 400–500 л.с. под капотом, имели высокую цену и в 2014-м, и имеют таковую сейчас. Так что коэффициент, связанный с мощностью, был бы более избирательным, стабильным и не зависящим от скачков цен.

И ведь похожая классификация используется и при расчете транспортного налога. Поэтому для автомобилей, мощность двигателя которых превышает определенный лимит, мог бы быть введен повышающий коэффициент при расчете налога на роскошь в дополнение к транспортному.

По брендам и моделям

Можно объявить «роскошными» и отдельные бренды — Bentley не станет выпускать бюджетные седаны, а Bugatti — доступные купе, считают эксперты Банкавто. Кроме того, можно ведь ввести дифференцирование и по моделям. То есть бюджетные бренды (например, Lada) оставить с базовым транспортным налогом, у брендов подороже разделить модельный ряд (BMW 1 Серии — не роскошь, а вот 7 Серия точно к ней относится), а наиболее дорогие (скажем Porsche, Ferrari, Lamborghini или Maserati) целиком отнести к разряду «подналоговых».

Можно пойти и еще дальше — и сделать и градацию повышающей ставки внутри этих новых категорий. В категории наиболее роскошных брендов пониженный коэффициент будет у «дорогой, но не слишком» BMW X7, а повышенный — у машин однозначно дорогих, вроде Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

При такой системе классификации налог сможет максимально правильно реализовать свой первоначальный замысел, считают в Банкавто.

Фото: Lamborghini