Новые камеры будут искать угнанные машины — журнал За рулем

Новые камеры будут искать угнанные машины

Также они будут распознавать лица прохожих и выявлять преступников в розыске.

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И эти умные камеры будут не стационарными. Их установят на коммунальную технику, которая ездит по улицам и дворам.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на аренду 55 умных видеокомплексов, подключенных к интеллектуальной нейронной сети. Их планируется установить на служебные автомобили ЦОДД и коммунальную технику. Стоимость аренды — 70 млн рублей.

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Вся информация с камер (номера машин и лица прохожих в радиусе пяти метров) будет передаваться в автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений интеллектуальной транспортной системы Москвы, пишет «Коммерсантъ». Сегодня это особенно актуально, так как ожидается всплеск угонов из-за дефицита автокомпонентов — ворованные автомобили идут на запчасти.

Также камеры будут следить за корректностью установки знаков и табличек, а также отмечать повреждения дорожной инфраструктуры.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

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