Новые камеры будут искать угнанные машины

И эти умные камеры будут не стационарными. Их установят на коммунальную технику, которая ездит по улицам и дворам.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на аренду 55 умных видеокомплексов, подключенных к интеллектуальной нейронной сети. Их планируется установить на служебные автомобили ЦОДД и коммунальную технику. Стоимость аренды — 70 млн рублей.
Вся информация с камер (номера машин и лица прохожих в радиусе пяти метров) будет передаваться в автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений интеллектуальной транспортной системы Москвы, пишет «Коммерсантъ». Сегодня это особенно актуально, так как ожидается всплеск угонов из-за дефицита автокомпонентов — ворованные автомобили идут на запчасти.
Также камеры будут следить за корректностью установки знаков и табличек, а также отмечать повреждения дорожной инфраструктуры.
- Езда между рядами будет наказываться — камеры научат распознавать это нарушение.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин