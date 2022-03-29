Новые камеры будут искать угнанные машины

Также они будут распознавать лица прохожих и выявлять преступников в розыске.

Материалы по теме Новые передвижные камеры: скоро на ЦКАД

И эти умные камеры будут не стационарными. Их установят на коммунальную технику, которая ездит по улицам и дворам.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил тендер на аренду 55 умных видеокомплексов, подключенных к интеллектуальной нейронной сети. Их планируется установить на служебные автомобили ЦОДД и коммунальную технику. Стоимость аренды — 70 млн рублей.

Материалы по теме Первая массовая госзакупка электромобилей

Вся информация с камер (номера машин и лица прохожих в радиусе пяти метров) будет передаваться в автоматизированную систему фотовидеофиксации нарушений интеллектуальной транспортной системы Москвы, пишет «Коммерсантъ». Сегодня это особенно актуально, так как ожидается всплеск угонов из-за дефицита автокомпонентов — ворованные автомобили идут на запчасти.

Также камеры будут следить за корректностью установки знаков и табличек, а также отмечать повреждения дорожной инфраструктуры.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин