35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

Калифорнийский дорожный патруль может выдохнуть — двухмесячное расследование кражи «большого количества роскошных автомобилей» окончено. Полицейские не стали вдаваться в подробности, но заявили, что на прошлой неделе в долине Сан-Фернандо был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены несколько украденных автомобилей, включая Aston Martin Vantage, Bentley Continental GT и Corvette C8.
На фотографиях также видны кроссоверы Mercedes-Benz и BMW 8-й серии.
Полный список найденных машин не приводится, но перечисляются бренды, такие как Jaguar, Land Rover, Lexus и Porsche. А их общая стоимость составляет 2,3 миллиона долларов.
Бонусом стало то, что в доме была обнаружена плантация марихуаны, на которой росло «более 400 кустов», и оружие. Как отметили в полиции, «подозреваемые в краже транспортных средств часто замешаны в других преступлениях, включая хранение оружия, незаконный оборот наркотиков и т.д.».
Los Angeles Times пишет, что автомобили стояли на заднем дворе дома, принадлежащего 39-летнему Ваге Чавушяну.
- А вот какие автомобили проще всего угнать.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Калифорнийский дорожный патруль