35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — журнал За рулем

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

Угонщика искали два месяца — он обокрал всех богачей в округе.

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Калифорнийский дорожный патруль может выдохнуть — двухмесячное расследование кражи «большого количества роскошных автомобилей» окончено. Полицейские не стали вдаваться в подробности, но заявили, что на прошлой неделе в долине Сан-Фернандо был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены несколько украденных автомобилей, включая Aston Martin Vantage, Bentley Continental GT и Corvette C8.

На фотографиях также видны кроссоверы Mercedes-Benz и BMW 8-й серии.

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

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Полный список найденных машин не приводится, но перечисляются бренды, такие как Jaguar, Land Rover, Lexus и Porsche. А их общая стоимость составляет 2,3 миллиона долларов.

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

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Бонусом стало то, что в доме была обнаружена плантация марихуаны, на которой росло «более 400 кустов», и оружие. Как отметили в полиции, «подозреваемые в краже транспортных средств часто замешаны в других преступлениях, включая хранение оружия, незаконный оборот наркотиков и т.д.».

Los Angeles Times пишет, что автомобили стояли на заднем дворе дома, принадлежащего 39-летнему Ваге Чавушяну.

Фото: Калифорнийский дорожный патруль

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

Угонщика искали два месяца — он обокрал всех богачей в округе.

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132361235 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132360835 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132361035 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132361135 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома
35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома

Угонщика искали два месяца — он обокрал всех богачей в округе.

35 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132361235 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132361135 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132360835 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома — фото 132361035 угнанных роскошных машин нашли на заднем дворе дома
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