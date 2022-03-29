Сроки ремонта по ОСАГО могут увеличить в 2 раза

С таким предложением в ЦБ (регулятор страхового рынка) обратились страховые компании.

Автостраховщики обратились в Банк России с просьбой продлить сроки организации ремонта по ОСАГО в 2 раза — с 30 дней до 60. Это предложение содержится в перечне мер по стабилизации страхового рынка в условиях санкционного давления, подготовленных Всероссийским союзом страховщиков и направленных в Банк России, сообщает «Финмаркет».

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев пояснил, что страховым компаниям важно не только продлить сроки ремонта по ОСАГО, но также чтобы к ним не применяли финансовые санкции, если задержки возникают по не зависящим от них причинам.

Сейчас задержки бывают вызваны трудностями в проведении банковских расчетов или отсутствием необходимых запчастей на сервисе. Из-за этого сроки восстановительных работ срываются, а к автостраховщикам предъявляют финансовые претензии.

Кроме того, сохранение действующих сроков проведения ремонта в то время, когда физически невозможно в них уложиться, может стимулировать страховых мошенников к освоению новых схем наживы на штрафных выплатах.

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Также автостраховщики предложили обсудить возможность организации ремонта по ОСАГО б/у запчастями или китайскими аналогами. Речь идет о неновых машинах со сроком эксплуатации 6–10 лет. Это, опять же, вызвано перебоями с поставками запчастей в сервисы. Но сначала нужно утвердить перечень узлов и деталей, которые не подлежат такой замене, так как это может оказать влияние на безопасность автомобиля. Условием установки б/у запчастей должно стать согласие автовладельца и заключение станции техобслуживания (куда страховщик ОСАГО направил транспортное средство) о том, что невозможно провести ремонт оригинальными запчастями в установленные сроки.