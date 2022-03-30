JAC везет к нам конкурента Sportage

Кроссовер S6 уже проходит сертификацию для нашего рынка и появится в продаже в этом году.

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На домашнем рынке JAC S6 продается под названием Sehol QX уже почти год — с июня 2021-го. Это новая разработка автопроизводителя, которая построена на появившейся недавно модульной платформе MIS Haoxue.

По своим габаритам JAC S6 сопоставим с новыми Hyundai Tucson и Kia Sportage. Его длина составляет 4605 мм, а ширина — 1890 мм. Благодаря высоте 1700 мм автомобиль выглядит приземистым, а колесная база в 2720 мм обещает просторный салон.

В Россию JAC S6 будет поставляться со 184-сильным турбированным двигателем объемом 1,5 литра, который работает в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Полного привода у кроссовера не будет — только передний. Подвеска же у кроссовера полностью независимая.

Уже в базовой комплектации, как пишет сайт «Китайские автомобили», кроссовер оснащается круиз-контролем и системой автопарковки. Более дорогие версии имеют также светодиодные фары, систему камер кругового обзора, панорамную крышу и многое другое.

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На китайском рынке новинка продается по цене от 101,9 до 196,9 тысяч юаней, что в переводе на нашу валюту составляет 1,38–2,67 млн рублей. Для сравнения, Hyundai Tucson в России стоит от 2,5 млн рублей, а Kia Sportage — от 2,7 млн рублей.

А вот еще одна новая китайская модель — премиальный Exeed LX.

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Фото: JAC