Появился новый китайский кроссовер — цены — журнал За рулем

Появился новый китайский кроссовер — цены

Он оснащается экономичным двигателем 147 л.с. и имеет премиальный салон.

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Exeed LX стал уже третьей моделью в российской линейке премиального китайского бренда. И это самый небольшой кроссовер из трех.

Предлагаться покупателям автомобиль будет в двух комплектациях — Luxury и Prestige, стоимость которых составляет 2 939 900 и 3 239 900 рублей соответственно.

В базе кроссовер LX оснащается 18-дюймовыми колесами, светодиодной оптикой, электрорегулировкой зеркал, рейлингами, датчиками света и дождя, обогревом лобового стекла, а также сидений и рулевого колеса. Также есть электрорегулировки кресел, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и парктроники, цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый экран мультимедии.

Появился новый китайский кроссовер — цены

Появился новый китайский кроссовер — цены

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В топовой комплектации колеса уже 19-дюймовые, добавляется панорамная крыша, передние парктроники, системами кругового обзора и ряд ассистентов: системы мониторинга слепых зон, предупреждения о возможном столкновении при движении задним ходом и смены полосы. Также есть встроенный видеорегистратор.

Появился новый китайский кроссовер — цены

Появился новый китайский кроссовер — цены

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Независимо от комплектации, сочетание двигателя и коробки не меняется. Это 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. и вариатор, передающий крутящий момент только на передние колеса (полного привода нет).

Новые Exeed LX уже есть в наличии у официальных дилеров марки. Также эти машины поступили в программу подписки Сбера.

Фото: Chery

Появился новый китайский кроссовер — цены

Он оснащается экономичным двигателем 147 л.с. и имеет премиальный салон.

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Появился новый китайский кроссовер — цены

Он оснащается экономичным двигателем 147 л.с. и имеет премиальный салон.

Появился новый китайский кроссовер — цены — фото 1321100Появился новый китайский кроссовер — цены — фото 1321099Появился новый китайский кроссовер — цены — фото 1321101Появился новый китайский кроссовер — цены — фото 1321102Появился новый китайский кроссовер — цены
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