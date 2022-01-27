Сбербанк вложил в Chery миллиард рублей — журнал За рулем

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Сбербанк вложил в Chery миллиард рублей

За счет этих средств бренды Chery и Exeed будут развивать свои дилерские сети в России.

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Российский дистрибьютор китайской компании Chery получит финансирование от компании Сбер на сумму 980 млн рублей. Полученные средства автомобильная компания, представленная у нас марками Chery и Exeed, намеревается вложить в поддержку и развитие бизнеса, в создание дополнительных рабочих мест в России. В российской пресс-службе Chery отмечают, что это первая сделка Сбербанка, реализованная с представителем иностранной автомобилестроительной компании.

«Предоставление кредитного финансирования крупнейшим банком страны даст компании возможности для полноценного роста и расширения инфраструктуры бизнеса, а именно поддержки дилерской сети в России, создания условий для её развития, расширения штата своих сотрудников, развития новых направлений бизнеса, соответствующих требованиям и тенденциям сегодняшней реальности», — сказал Владимир Шмаков, директор АО «Чери Автомобили Рус».

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В Сбербанке, в свою очередь, считают, что сделка позволит Chery увеличить объемы продаж в России и станет залогом для «развития взаимовыгодного сотрудничества в ходе реализации новых проектов». Что это будут за проекты, пока не уточняется, но можно сказать наверняка, что нас ожидает серьезное увеличение количества дилеров Chery в России. Отметим, что автомобили этой марки поставляются к нам из Китая, в то время как один из главных конкурентов Chery в России, марка Haval, имеет собственное производство в Тульской области.

Фото: Замир Усманов / ТАСС, Depositphotos

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