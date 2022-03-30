Рисковый дрэг-рейсинг: зевака получил переломы черепа и рук

Уличный гонщик крутил «пончики» на улице Сохо в паре метров от зрителей.

22-летний Тайлер Грин из Нью-Джерси участвовал в автомобильной «встрече» на улице Сохо (район Нью-Йорка, США) в полночь 19 марта. Он крутил свои «пончики» всего в паре метров от присутствующих. Впрочем, так делали и все остальные.

В какой-то момент (это можно увидеть) 23-летний Кристофер Брито бежит к центру дороги, чтобы попытаться снять эффектные кадры дрифтующего Грина. Но спотыкается и падает на землю прямо перед автомобилем...

После удара зрители бросились ему на помощь. Парня доставили в больницу Бельвю с серьезными травмами, а водитель скрылся с места происшествия.

Позже Грин добровольно сдался, и ему было предъявлено несколько обвинений, включая опасное вождение, наезд на человека и оставление места аварии.

В беседе с CBS News дядя пострадавшего сказал, что тот был в сознании, когда его доставили в больницу, но у него были сломан черепы и руки. Ему сделали несколько операций.

«Я надеюсь, что эти дети перестанут так играть со своей жизнью, потому что поначалу все выглядит весело со всеми этими автомобилями, но они должны думать о своей жизни. Я только что чуть не потерял своего племянника», — сказал Чарльз.

Люди, которые живут рядом с местом происшествия, рассказали, что это был уже второй раз за месяц, когда их посреди ночи разбудили дрифтующие машины.