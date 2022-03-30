Что будет с российскими гонками СМП РСКГ? Ответ организаторов

Чемпионат и Кубок России точно не свернутся. Напротив, запланирован дебют новых классов, на этапах будет развлекательная программа, планируются трансляции.

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Новые условия, вызванные политической и экономической обстановкой, накладывают отпечаток на все аспекты автомобильного мира, и автоспорт не стал исключением. Но, несмотря на это, очередной сезон СМП РСКГ будет проведен. Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг рассказал о том, что будет происходить с российскими кольцевыми гонками в ближайшем будущем.

Борис Ротенберг, основатель и руководитель программы SMP Racing:

— На протяжении восьми лет SMP Racing выступает партнером Российской автомобильной федерации в развитии национального кольцевого автоспорта. В декабре прошлого года продлен контракт на проведение чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. При поддержке президента РАФ Виктора Николаевича Кирьянова планомерное развитие продолжалось в самых разных условиях — от финансового кризиса 2014 года до пандемии 2020–2021 годов.

История успехов продолжится и в сезоне 2022 года, который станет очередным витком развития чемпионата и Кубка России, объединенных в Российскую серию кольцевых гонок. Запланирован дебют новых классов, на этапах будет организована масштабная развлекательная программа для зрителей, будут вестись трансляции. SMP Racing и Российская автомобильная федерация работают над дальнейшим развитием соревнований».

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Напомним, что партнерство РАФ и SMP Racing началось в 2014 году. К 2021 году число участников СМП РСКГ выросло с 84 до 136 пилотов, количество классов увеличилось с четырех до семи. На постоянной основе организованы трансляции на федеральных и тематических телеканалах, на этапах до пандемии собиралось до 15 тысяч зрителей.

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Фото: СМП РСКГ