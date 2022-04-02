Водителю удалось договориться с оленями — журнал За рулем

Водителю удалось договориться с оленями

И наглядно показать на видео.

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Жизнь в Верхнем Мичигане (США) научила этого водителя тому, что дикий белохвостый олень действительно способен понимать команды человека.

Видео демонстрирует этот факт. Три оленя терпеливо ждут, пока машина проедет мимо, чтобы последовать за своими собратьями, которые уже перебежали дорогу. И тогда мужчина притормаживает и говорит им, подкрепляя свои слова жестом, мол, не бойтесь и поторопитесь.

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Те, следуя указанию, действительно переходят дорогу. Это кажется невероятным, но они словно на самом деле воспринимают человеческую речь и жесты.

Фото: Depositphotos

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