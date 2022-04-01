Stellantis приостановит выпуск Peugeot и Citroen в Калуге

В качестве официальной причины назвали «нехватку автокомпонентов».

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Производство на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, где собирают автомобили Peugeot, Citroen и Opel, будет приостановлено, поскольку запасы запчастей подходят к концу. Об этом в четверг заявил исполнительный директор компании Карлос Таварес, выступая на пресс-конференции после встречи с профсоюзами в Турине (Италия).

Группа Stellantis ранее уже приостановила импорт и экспорт автомобилей из России.

У компании есть завод в Калуге, в 150 км к юго-западу от Москвы (в партнерстве с Mitsubishi Motors), где она производит Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo для российского рынка.

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При этом Таварес не ответил на вопрос, рассматривает ли компания возможность конфискации завода в Калуге в случае остановки операций.

Он лишь отметил, что группа сосредоточена на выполнении плана, а не на крупных сделках по слияниям и поглощениям.

Фото: Stellantis