Stellantis тоже заговорил об остановке своего завода в Калуге

Группа Stellantis продолжает производить фургоны на своем заводе в Калуге, в отличие от французского конкурента Renault SA, который поздно вечером в среду уступил растущему давлению и свернул работу своих предприятий в России.

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Поскольку в России у Stellantis меньше активов, чем у Renault, главный исполнительный директор Группы компаний Карлос Таварес ранее уже заявлял, что производитель брендов Jeep, Peugeot и Fiat прекратит экспорт и импорт в Россию и из России.

Тогда он «забыл» упомянуть о заводе компании «ПСМА Рус» в Калуге, который производит около 11 000 автомобилей в год.

Таварес сказал, что ежегодно на Россию приходится от 20 до 30 млн евро прибыли, что не оказывает существенного влияния на общую деятельность автопроизводителя, сообщает Bloomberg.

На данный момент Stellantis сохраняет работу своего завода, хотя и говорит, что тот работает с пониженной производительностью. Возможно, его придется и вообще закрыть из-за проблем с логистикой и поставками.

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Таварес также предположил, что Stellantis может перенести часть производства фургонов с завода в Калуге на заводы Группы в Хордейне (Франция) и Лутоне (Англия).

Предприятие «ПСМА Рус» (Peugeot, Citroen, Mitsubishi) открыли в 2010 году. Позже PSA объединилась с FIAT-Chrysler в единый концерн Stellantis.

На заводе выпускают модели Peugeot Expert и Partner, Opel Combo Cargo, Citroen Jumpy и Berlingo, микроавтобусы Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, Opel Zafira Life и компактвэн Opel Combo Life.

Общая мощность предприятия — 125 000 автомобилей в год, сейчас на нем работают 1800 человек.

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Фото: Ведомости/ТАСС