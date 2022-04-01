Авторынок России забыли включить в топ-10 рынков мира

Цифры верные, место должно быть десятое, но на нем вдруг оказалась другая страна.

В 2021 году общемировой объем продаж увеличился на 5% и составил около 82,1 миллиона автомобилей (включая легковые автомобили, фургоны и легкие коммерческие автомобили). Но это все еще ниже допандемийного уровня (89,6 млн проданных автомобилей в 2019 году).

Китай остается ведущим авторынком мира — 26,3 млн проданных в 2021 году автомобилей, подсчитали в motor1.com. Более того, это на 4% больше, чем в 2020 году, и на 6% больше, чем в 2019-м.

На втором месте — рынок Соединенных Штатов, где было куплено 15 млн новых автомобилей (на 4% больше, чем в 2020 году). К слову, в 2019 году в США продали 17 млн автомобилей. Третье место — за японским рынком, где было продано 4,4 млн автомобилей (на 3% меньше, чем в 2020 году, и на 14% меньше, чем в 2019-м).

А теперь самое интересное. В топ-10 Россия не вошла. При продажах 1 млн 667 тыс. автомобилей в 2021 году перед нашим рынком вдруг оказалась Канада, где было продано 1 млн 558 тыс. машин. В рейтинге Канада почему-то оказалась и выше Италии, показатель рынка которой — 1 млн 641 тыс. проданных автомобилей.

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Если брать только Европу, то здесь наш авторынок уже на 4-й позиции и уступает только рынкам Германии, Франции и Великобритании.

Фото: motor1.com, Ryan Searle / Unsplash