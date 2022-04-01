Lada Niva Travel попала под отзыв - проблемы со стартером

У нескольких сотен выпущенных автомобилей плюсовая клемма стартерного провода может быть закреплена неправильно.

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На сайте Росстандарта появилась информация об отзывной кампании для внедорожников Lada Niva Travel. Источник сообщает, что программа мероприятий по проведению добровольного отзыва предоставлена АВТОВАЗом, а всего под отзыв попадает 593 автомобиля, переданных клиентам в 2021 и 2022 годах. Напомним, что в январе, по неофициальным данным, производитель останавливал продажи внедорожников из-за случаев возгорания в моторном отсеке.

Официальная причина отзыва машин такова: проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта клеммы провода с защитным кожухом стартера. Сообщается, что на всех машинах будут проверять, правильно ли стоит плюсовой провод, и при необходимости производить его перемонтаж.

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О каких-либо инцидентах, связанных с вероятной неисправностью, не сообщается. Пресс-служба АВТОВАЗа не ответила на вопрос «За рулем» относительно подробностей отзывной кампании. Росстандарт пишет, что представители завода свяжутся с владельцами машин и пригласят в ближайший дилерский центр. Все работы будут бесплатными.

Узнать, попадает ли ваша Нива под отзыв, можно одним из представленных на сайте Росстандарта способов. Например, воспользоваться онлайн-поиском по VIN-коду. Если ваш VIN есть в списке, звоните дилеру и согласовывайте время визита.

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Фото: АВТОВАЗ