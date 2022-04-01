Lada Niva Travel попала под отзыв — проблемы со стартером — журнал За рулем

Lada Niva Travel попала под отзыв - проблемы со стартером

У нескольких сотен выпущенных автомобилей плюсовая клемма стартерного провода может быть закреплена неправильно.

Материалы по теме
Niva Travel — возможно возгорание, продажи остановлены

На сайте Росстандарта появилась информация об отзывной кампании для внедорожников Lada Niva Travel. Источник сообщает, что программа мероприятий по проведению добровольного отзыва предоставлена АВТОВАЗом, а всего под отзыв попадает 593 автомобиля, переданных клиентам в 2021 и 2022 годах. Напомним, что в январе, по неофициальным данным, производитель останавливал продажи внедорожников из-за случаев возгорания в моторном отсеке.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Официальная причина отзыва машин такова: проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта клеммы провода с защитным кожухом стартера. Сообщается, что на всех машинах будут проверять, правильно ли стоит плюсовой провод, и при необходимости производить его перемонтаж.

Материалы по теме
АВТОВАЗ начал выпуск упрощенных моделей

О каких-либо инцидентах, связанных с вероятной неисправностью, не сообщается. Пресс-служба АВТОВАЗа не ответила на вопрос «За рулем» относительно подробностей отзывной кампании. Росстандарт пишет, что представители завода свяжутся с владельцами машин и пригласят в ближайший дилерский центр. Все работы будут бесплатными.

Узнать, попадает ли ваша Нива под отзыв, можно одним из представленных на сайте Росстандарта способов. Например, воспользоваться онлайн-поиском по VIN-коду. Если ваш VIN есть в списке, звоните дилеру и согласовывайте время визита.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
Новый Haval F7: 6 особенностей самого популярного китайского кроссовера
Skoda Kodiaq и Hyundai Santa Fe: что выбрать?
Новый Isuzu Mu-X: три плюса и один (полный) минус

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров471
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva (14)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Недостатки:

Сплошные недостатки!!!

Комментарий:

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: