Все автомобили Chery подорожали на четверть

Самый доступный кроссовер Tiggo 4 в базовой версии добрался уже до 1,7 млн рублей...

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К концу марта абсолютно все модели российской линейки Chery в очередной раз прибавили в цене, причем на этот раз подорожание оказалось очень существенным. Как отмечает «Цена Авто», прибавка составила от 340 000 до 720 000 рублей, то есть в среднем 25%. Например, разные версии компактного Tiggo 4 «потяжелели» на 340 000 — 470 000 рублей, и теперь его стоимость лежит в диапазоне от 1 699 900 до 2 339 900 рублей.

Chery Tiggo 7 Pro прибавил на 510 000 — 560 000 рублей, и теперь стоит от 2 519 900 до 2 779 900 рублей. Флагманский Chery Tiggo 8 Pro получил прибавку в 650 000 — 720 000 рублей, после удорожания он оценивается в суммы от 3 219 900 до 3 589 900 рублей.

Chery Tiggo 8 Pro появился в России в марте 2021 года, и тогда базовая версия оценивалась в 2 млн. рублей

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Несколько дешевле остался дореформенный Chery Tiggo 8, но прибавка в цене тоже очень существенная: плюс 580 900 рублей, а цена единственной комплектации — 2 879 900 рублей. Отметим, что за минувший март официальные прайсы на автомобили Chery переписывались дважды.

И приведенные цифры — это лишь рекомендованные розничные цены, которые могут сильно отличаться от тех, что есть у дилеров.

Кстати, мы тут прошлись по автосалонам и выяснили реальные цены на популярные модели.

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Фото: Chery