Renault испытывает обновленную Arkana — журнал За рулем

Renault испытывает обновленную Arkana

Для России это будет автомобиль нового поколения, так как его платформа, вероятно, изменится.

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Кросс-купе Renault Arkana появилось в России в 2019 году. Оно построено на той же базе, что и Kaptur или Duster. Arkana, которая появилась в Центральной Европе в 2021 году, выглядит так же, как российская, но сделана на платформе Renault Captur II.

Первоначально Renault планировала продавать Arkana только в России, а модель второго поколения должна была появиться в России и Азии. Но теперь обновление ведется с прицелом и на Европу.

Renault испытывает обновленную Arkana

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Прототип похож на нынешнюю Arkana. Но за камуфляжем прячутся раздельные фары, которые не похожи на современную оптику моделей Renault.

Renault испытывает обновленную Arkana

Французский автопроизводитель внес и ряд других изменений в дизайн Arkana. Например, изменились форма заднего стекла и линия крыши, а задние фонари очень похожи на фонари нынешнего Captur.

Renault испытывает обновленную Arkana

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Ожидается, что кроссовер получит новый интерьер, который может быть похожим на салон Megane E-Tech. В частности, появятся вертикальный сенсорный экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

Новую Arkana ждем в 2023 году.

Фото: carscoops.com

Renault испытывает обновленную Arkana

Для России это будет автомобиль нового поколения, так как его платформа, вероятно, изменится.

Renault испытывает обновленную Arkana — фото 1324768Renault испытывает обновленную Arkana — фото 1324766Renault испытывает обновленную Arkana — фото 1324767Renault испытывает обновленную Arkana
Renault испытывает обновленную Arkana

Для России это будет автомобиль нового поколения, так как его платформа, вероятно, изменится.

Renault испытывает обновленную Arkana — фото 1324766Renault испытывает обновленную Arkana — фото 1324767Renault испытывает обновленную Arkana — фото 1324768Renault испытывает обновленную Arkana
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Отзывы о Renault Arkana (6)

Renault 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Интересный дизайн, приятный салон, в максимальной комплектации очень хороший набор опций

Недостатки:

Есть спорные решения по салону, например управление мультимедией под рулем, привык что везде на руле, а тут в таком странном месте

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