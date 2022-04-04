Техосмотр станет принудительным

На него будут отправлять даже те машины, у которых есть действующая диагностическая карта.

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Это станет возможным менее чем через год: нововведение планируется внедрить с 1 марта 2023 года. В двух словах: если инспектор ГИБДД обнаружит какую-либо неисправность в автомобиле, то он отправит его на принудительный техосмотр.

Неисправностей же, с которыми запрещена эксплуатация, достаточно. Это и тормозная система, и рулевое управление, фары и фонари, стеклоочистители, шины, двигатель, наконец. При этом для выявления неисправностей специальные приборы могут и не понадобиться — в ряде случаев инспектор сможет определять их на глаз: подтеки масла, неглубокий протектор шин, лампочка «Проверьте двигатель» и так далее.

Соответствующие поправки в законы уже одобрены не только комиссией правительства по законопроектной деятельности, но и подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Владельцам отправленных на принудительный техосмотр транспортных средств нужно будет пройти его в течение семи дней, предварительно устранив неисправность. Если это не будет сделано, то последует запрет на эксплуатацию транспортного средства и на регистрационные действия с ним.

Если инспектор выявит серьезный дефект, то увозить автомобиль с места осмотра придется на эвакуаторе. Вернуться на дороги разрешат только после прохождения принудительного техосмотра, который будет проводиться в отношении конкретно выявленной инспектором неисправности. Выезд же с заведомо неисправными тормозами или рулевым управлением, например, грозит эвакуацией автомобиля на штраф-стоянку.

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Опасения может вызывать семидневный срок, который отводится на устранение неисправности и прохождение внеочередного техосмотра. Дело в том, что количество операторов техосмотра сокращается, а это чревато очередями.

«По моим сведениям, если к 1 марта останется половина от тех пунктов, которые в есть реестре, это будет хорошо. Но вполне может случиться и так, что останется 1500 операторов на всю страну», — приводят «Известия» мнение председателя правления Союза операторов техосмотра Максима Бурдюгова.

Инспектор ГИБДД хочет оштрафовать за техосмотр — вот что нужно ответить.

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Фото: Владимир Гердо/ТАСС