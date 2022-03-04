Юрист также напомнил, кому и с какой периодичностью нужно проходить техосмотр после 1 марта 2022 года.

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Вступили в действие изменения в КоАП РФ, и с 1 марта за управление транспортным средством, не прошедшим обязательный техосмотр, ГИБДД может назначить административный штраф. Согласно ст. 12.5 КоАП РФ он составляет 2000 рублей.

Важно знать

Повторное выявление правонарушения в течение 24 часов штрафа уже не влечет — он не может выписываться чаще, чем один раз в сутки.

С 30 декабря 2021 года граждане, использующие свои транспортные средства исключительно в личных целях, освобождены от обязательного прохождения техосмотра.

То есть если вы на своем личном автомобиле поехали, к примеру, в магазин и у вас нет действующей диагностической карты, то вы ничего не нарушаете. Однако не все водители юридически подкованы и знают об этом. Этим могут воспользоваться некоторые инспекторы ГИБДД. Вот как правильно себя вести, если вам попался такой сотрудник правопорядка:

Мнение эксперта

руководитель общеуголовной практики Московской коллегии адвокатов «ИнКонсАлт»:

— Ответственность по ст. 12.5 КоАП РФ в новой редакции ориентирована на юридических и физических лиц, эксплуатирующих транспортные средства в хозяйственных, служебных и коммерческих целях (в соответствии с нормами ст. 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На случай остановки водителя транспортного средства и требования сотрудниками ГИБДД диагностической карты о прохождении технического осмотра сохраните специально разработанную мной памятку по периодичности проведения технического осмотра.





№ Транспортные средства Возраст Необходимость и периодичность ТО 1 Легковые авто, мототранспортные средства принадлежащие физлицам, используемые в личных целях Любой возраст автомобиля, мототранспорта По желанию владельца, штрафа нет 2 Легковые авто, мототранспортные средства принадлежащие юридическим лицам и ИП (кроме такси) До 4 лет, включая год изготовления Не требуется, штрафа нет 3 От 4 до 10 лет, включая год изготовления 24 месяца 4 Старше 10 лет, включая год изготовления 12 месяцев 5 Легковые такси До 5 лет, включая год изготовления 12 месяцев 6 Старше 5 лет, включая год изготовления 6 месяцев 7 Грузовые автомобили, до 3,5 тонн До 4 лет, включая год изготовления Не требуется, штрафа нет 8 От 4 до 10 лет, включая год изготовления 24 месяца 9 Старше 10 лет, включая год изготовления 12 месяцев 10 Грузовые автомобили, свыше 3,5 тонн Любой возраст автомобиля 12 месяцев 11 Грузовые автомобили, для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более восьми (за исключением места для водителя) До 5 лет, включая год изготовления 12 месяцев 12 Старше 5 лет, включая год изготовления 6 месяцев 13 Специализированные ТС и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для перевозок опасных грузов Любой возраст автомобиля 6 месяцев 14 Транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами Любой возраст автомобиля 12 месяцев 15 Автобусы До 5 лет, включая год изготовления 12 месяцев 16 Старше 5 лет, включая год изготовления 6 месяцев 17 Прицепы, принадлежащие физ. лицам, до 3,5 тонн Любой возраст прицепа Не требуется, штрафа нет 18 Прицепы и полуприцепы свыше 3,5 тонн До 4 лет, включая год изготовления. Не требуется, штрафа нет 19 От 4 до 10 лет, включая год изготовления. 24 месяца 20 Старше 10 лет, включая год изготовления. 12 месяцев 21 Транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством СГУ Любой возраст автомобиля 12 месяцев

Таким образом, привлечение к административной ответственности за отсутствие диагностической карты в отношении легковых авто, а также прицепов грузоподъемностью до 3,5 тонн и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, не предусмотрено, независимо от возраста.

На случай, если сотрудники ГИБДД остановили такое транспортное средство и пригрозили составлением административного протокола по ст. 12.5 КоАП РФ, водителю необходимо сослаться на нормы ст. 15 вышеуказанного федерального закона. В этом случае, если не выявлены признаки иных административных правонарушений, после проверки документов сотрудники ГИБДД обязаны его отпустить.

Для личной же уверенности в исправном техническом состоянии транспортного средства я бы рекомендовал прохождение ТО.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС