Инспектор ГИБДД хочет оштрафовать за техосмотр — вот что нужно ответить — журнал За рулем

Инспектор ГИБДД хочет оштрафовать за техосмотр — вот что нужно ответить

Юрист также напомнил, кому и с какой периодичностью нужно проходить техосмотр после 1 марта 2022 года.

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Вступили в действие изменения в КоАП РФ, и с 1 марта за управление транспортным средством, не прошедшим обязательный техосмотр, ГИБДД может назначить административный штраф. Согласно ст. 12.5 КоАП РФ он составляет 2000 рублей.

Важно знать

  • Повторное выявление правонарушения в течение 24 часов штрафа уже не влечет — он не может выписываться чаще, чем один раз в сутки.
  • С 30 декабря 2021 года граждане, использующие свои транспортные средства исключительно в личных целях, освобождены от обязательного прохождения техосмотра.

То есть если вы на своем личном автомобиле поехали, к примеру, в магазин и у вас нет действующей диагностической карты, то вы ничего не нарушаете. Однако не все водители юридически подкованы и знают об этом. Этим могут воспользоваться некоторые инспекторы ГИБДД. Вот как правильно себя вести, если вам попался такой сотрудник правопорядка:

Мнение эксперта

Инспектор ГИБДД хочет оштрафовать за техосмотр — вот что нужно ответить
Михаил Тарасов, руководитель общеуголовной практики Московской коллегии адвокатов «ИнКонсАлт»:

— Ответственность по ст. 12.5 КоАП РФ в новой редакции ориентирована на юридических и физических лиц, эксплуатирующих транспортные средства в хозяйственных, служебных и коммерческих целях (в соответствии с нормами ст. 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

На случай остановки водителя транспортного средства и требования сотрудниками ГИБДД диагностической карты о прохождении технического осмотра сохраните специально разработанную мной памятку по периодичности проведения технического осмотра.

Транспортные средства

Возраст

Необходимость и периодичность ТО

1

Легковые авто, мототранспортные средства принадлежащие физлицам, используемые в личных целях

Любой возраст автомобиля, мототранспорта

По желанию владельца, штрафа нет

2

Легковые авто, мототранспортные средства принадлежащие юридическим лицам и ИП (кроме такси)

До 4 лет, включая год изготовления

Не требуется, штрафа нет

3

От 4 до 10 лет, включая год изготовления

24 месяца

4

Старше 10 лет, включая год изготовления

12 месяцев

5

Легковые такси

До 5 лет, включая год изготовления

12 месяцев

6

Старше 5 лет, включая год изготовления

6 месяцев

7

Грузовые автомобили, до 3,5 тонн

До 4 лет, включая год изготовления

Не требуется, штрафа нет

8

От 4 до 10 лет, включая год изготовления

24 месяца

9

Старше 10 лет, включая год изготовления

12 месяцев

10

Грузовые автомобили, свыше 3,5 тонн

Любой возраст автомобиля

12 месяцев

11

Грузовые автомобили, для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более восьми (за исключением места для водителя)

До 5 лет, включая год изготовления

12 месяцев

12

Старше 5 лет, включая год изготовления

6 месяцев

13

Специализированные ТС и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для перевозок опасных грузов

Любой возраст автомобиля

6 месяцев

14

Транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами

Любой возраст автомобиля

12 месяцев

15

Автобусы

До 5 лет, включая год изготовления

12 месяцев

16

Старше 5 лет, включая год изготовления

6 месяцев

17

Прицепы, принадлежащие физ. лицам, до 3,5 тонн

Любой возраст прицепа

Не требуется, штрафа нет

18

Прицепы и полуприцепы свыше 3,5 тонн

До 4 лет, включая год изготовления.

Не требуется, штрафа нет

19

От 4 до 10 лет, включая год изготовления.

24 месяца

20

Старше 10 лет, включая год изготовления.

12 месяцев

21

Транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством СГУ

Любой возраст автомобиля

12 месяцев

Таким образом, привлечение к административной ответственности за отсутствие диагностической карты в отношении легковых авто, а также прицепов грузоподъемностью до 3,5 тонн и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, не предусмотрено, независимо от возраста.

На случай, если сотрудники ГИБДД остановили такое транспортное средство и пригрозили составлением административного протокола по ст. 12.5 КоАП РФ, водителю необходимо сослаться на нормы ст. 15 вышеуказанного федерального закона. В этом случае, если не выявлены признаки иных административных правонарушений, после проверки документов сотрудники ГИБДД обязаны его отпустить.

Для личной же уверенности в исправном техническом состоянии транспортного средства я бы рекомендовал прохождение ТО.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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