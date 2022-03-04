Вступили в действие изменения в КоАП РФ, и с 1 марта за управление транспортным средством, не прошедшим обязательный техосмотр, ГИБДД может назначить административный штраф. Согласно ст. 12.5 КоАП РФ он составляет 2000 рублей.
Важно знать
- Повторное выявление правонарушения в течение 24 часов штрафа уже не влечет — он не может выписываться чаще, чем один раз в сутки.
- С 30 декабря 2021 года граждане, использующие свои транспортные средства исключительно в личных целях, освобождены от обязательного прохождения техосмотра.
То есть если вы на своем личном автомобиле поехали, к примеру, в магазин и у вас нет действующей диагностической карты, то вы ничего не нарушаете. Однако не все водители юридически подкованы и знают об этом. Этим могут воспользоваться некоторые инспекторы ГИБДД. Вот как правильно себя вести, если вам попался такой сотрудник правопорядка:
Мнение эксперта
— Ответственность по ст. 12.5 КоАП РФ в новой редакции ориентирована на юридических и физических лиц, эксплуатирующих транспортные средства в хозяйственных, служебных и коммерческих целях (в соответствии с нормами ст. 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. №170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
На случай остановки водителя транспортного средства и требования сотрудниками ГИБДД диагностической карты о прохождении технического осмотра сохраните специально разработанную мной памятку по периодичности проведения технического осмотра.
|
№
|
Транспортные средства
|
Возраст
|
Необходимость и периодичность ТО
|
1
|
Легковые авто, мототранспортные средства принадлежащие физлицам, используемые в личных целях
|
Любой возраст автомобиля, мототранспорта
|
По желанию владельца, штрафа нет
|
2
|
Легковые авто, мототранспортные средства принадлежащие юридическим лицам и ИП (кроме такси)
|
До 4 лет, включая год изготовления
|
Не требуется, штрафа нет
|
3
|
От 4 до 10 лет, включая год изготовления
|
24 месяца
|
4
|
Старше 10 лет, включая год изготовления
|
12 месяцев
|
5
|
Легковые такси
|
До 5 лет, включая год изготовления
|
12 месяцев
|
6
|
Старше 5 лет, включая год изготовления
|
6 месяцев
|
7
|
Грузовые автомобили, до 3,5 тонн
|
До 4 лет, включая год изготовления
|
Не требуется, штрафа нет
|
8
|
От 4 до 10 лет, включая год изготовления
|
24 месяца
|
9
|
Старше 10 лет, включая год изготовления
|
12 месяцев
|
10
|
Грузовые автомобили, свыше 3,5 тонн
|
Любой возраст автомобиля
|
12 месяцев
|
11
|
Грузовые автомобили, для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более восьми (за исключением места для водителя)
|
До 5 лет, включая год изготовления
|
12 месяцев
|
12
|
Старше 5 лет, включая год изготовления
|
6 месяцев
|
13
|
Специализированные ТС и прицепы к ним, предназначенные и оборудованные для перевозок опасных грузов
|
Любой возраст автомобиля
|
6 месяцев
|
14
|
Транспортные средства, предназначенные для обучения управлению транспортными средствами
|
Любой возраст автомобиля
|
12 месяцев
|
15
|
Автобусы
|
До 5 лет, включая год изготовления
|
12 месяцев
|
16
|
Старше 5 лет, включая год изготовления
|
6 месяцев
|
17
|
Прицепы, принадлежащие физ. лицам, до 3,5 тонн
|
Любой возраст прицепа
|
Не требуется, штрафа нет
|
18
|
Прицепы и полуприцепы свыше 3,5 тонн
|
До 4 лет, включая год изготовления.
|
Не требуется, штрафа нет
|
19
|
От 4 до 10 лет, включая год изготовления.
|
24 месяца
|
20
|
Старше 10 лет, включая год изготовления.
|
12 месяцев
|
21
|
Транспортные средства, оборудованные в соответствии с законодательством СГУ
|
Любой возраст автомобиля
|
12 месяцев
Таким образом, привлечение к административной ответственности за отсутствие диагностической карты в отношении легковых авто, а также прицепов грузоподъемностью до 3,5 тонн и мототранспортных средств, принадлежащих физическим лицам и используемых в личных целях, не предусмотрено, независимо от возраста.
На случай, если сотрудники ГИБДД остановили такое транспортное средство и пригрозили составлением административного протокола по ст. 12.5 КоАП РФ, водителю необходимо сослаться на нормы ст. 15 вышеуказанного федерального закона. В этом случае, если не выявлены признаки иных административных правонарушений, после проверки документов сотрудники ГИБДД обязаны его отпустить.
Для личной же уверенности в исправном техническом состоянии транспортного средства я бы рекомендовал прохождение ТО.
- А вот в чем состоит главный подвох отмены техосмотра.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля. Ну а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС