Назвали марки автомобилей, которые предпочитают угонщики

Понятно, что это те машины, которые наиболее востребованы на рынке, но также дорогие автомобили.

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Нехватка запасных частей и новых автомобилей на рынке может привести к тому, что злоумышленники будут чаще совершать попытки угона машин россиян, рассказал радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы «Минтранс» на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин.

Он предположил, что в первую очередь угонять будут популярные машины, например, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo седан, Kia Rio, Hyundai Solaris.

Или очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery.

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Сейчас, особенно при угоне дорогих иномарок, злоумышленники используют сложное оборудование, компьютеры. Но механические средства от угона никто не отменял — и они по-прежнему очень эффективны. Можно также поставить круглосуточный видеорегистратор, чтобы он записывал, что происходит вокруг автомобиля, и GPS-трекеры, которые отслеживают его местоположение. Но все это поможет лишь в том случае, если угонщик не слишком опытный.

Чтобы обезопасить себя, автомобиль лучше застраховать по каско от угона, но цены нынче выросли.

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