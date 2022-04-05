Новый бюджетный кроссовер для России - первые фото

Появляется все больше данных относительно того, как будет выглядеть третье поколение Renault Logan/Sandero в исполнении для России. На сей раз в объектив шпионов попала кросс-версия Renault Sandero Stepway — ресурс Avtograd News выложил фото приподнятого хэтчбека, проходящего дорожные испытания в Тольятти, где сейчас выпускают Logan второй генерации. Причем под натянувшимся под порывом ветра воздуха довольно ясно читается характер головной оптики.
Напомним, российские версии новых Renault Logan и Sandero — близкие родственники румынского (европейского) Dacia Logan/Sandero III, а также турецкого Renault Taliant. Однако передняя часть кузова будет существенно отличаться во всех трех случаях. Для российских машин, по данным источника, задумана трехъярусная оптика.
Это подтверждают представленные фото: крупная ниша, предположительно — место основной фары, над ней своеобразной «бровью» проходят дневные ходовые огни, а ниже, в нише поменьше, размещена противотуманная фара.
Интересно, что недавно в некоторых западных СМИ появились фотографии похожего автомобиля — «приподнятого», закрытого камуфляжем и явно имеющего оптику в несколько «этажей» — но в кузове седан.
По некоторым сведениям, это кросс-версия Logan в российском исполнении (правда, есть некоторая нестыковка: фото сделаны за границей).
- Однако с любыми домыслами и выводами стоит повременить: перспективы любых новинок от Renault в свете возможного разрыва с АВТОВАЗом представляются крайне туманными.
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Фото: ВКонтакте / Avtograd News