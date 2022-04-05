Запчасти будут завозить в Россию без согласия брендов. Так можно? Опрос «За рулем»

Идея с серым, или параллельным, импортом витала в воздухе уже давно. Последние события лишь ускорили принятие положительного решения.

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На прошлой неделе российские власти легализовали параллельный (серый) импорт. То есть через какое-то время разрешат некоторые группы товаров ввозить в страну без согласия правообладателей торговых марок. Список этих товаров еще не утвержден, его только готовит Минпромторг, но уже очевидно, что наиболее востребованные позиции, такие как автозапчасти и лекарства, в него войдут.

Пока сложно представить все плюсы и минусы этого разрешения, мнения (даже среди специалистов) бытуют разные, а мы чуть ранее, еще до принятия этого постановления, спросили на площадке «За рулем» в Viber, что думают об этом наши читатели, решит ли нововведение проблему с запчастями, которая возникла из-за ухода с нашего рынка ряда брендов.

Большинство респондентов (62%) опасается, что под видом «фирмы» на наш рынок хлынут подделки, 27% — оптимисты, которые полагают, что это решит проблему с дефицитом запчастей, а 6% считают, что поставки «без спросу» ухудшат репутацию России.

Мнение эксперта

Илья Пименов, редактор сайта «За рулем»:

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Однако на то, чтобы наладить новые каналы, потребуется время — не день и не неделя. Также время уйдет на то, чтобы рынок отрегулировал цены на комплектующие. И всем теперь нужно будет внимательно следить за их качеством, чтобы не нарваться на подделки. Их и раньше было немало на российском рынке, а теперь они и вовсе могут хлынуть потоком.



Наконец, остается надежда и на российских производителей запчастей, у которых есть шанс занять нишу, расширив номенклатуру за счет деталей для иномарок. Да и российских машин последнего поколения тоже. Благо, их не так много — проще для изготовителей автокомпонентов.



Вопрос о разрешении параллельного (серого) импорта запчастей поднимался дилерами еще в 2015 году. Таким образом они хотели удешевить стоимость ремонта. Но тогда власти им навстречу не пошли.

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