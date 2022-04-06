Новый Haval Dargo: началось российское производство

Кроссовер по полному циклу производят на тульском заводе бренда. Под капотом — 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 192 л.с., сочетающийся с 7-ступечатым роботом. Привод — передний или полный.

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Российский офис марки Haval объявил о старте производства кроссовера Dargo на заводе бренда в Тульской области. Модель производят в режиме полного цикла. В ожидании старта продаж изучаем подробности новой модели. Габариты Дарго составляют 4620 x 1910 x 1780 мм при колесной базе в 2738 мм и дорожном просвете 200 мм.

Это очень напоминает УАЗ Патриот, только по высоте крыши Дарго значительно (на 130 мм) ниже оппонента.

В названии зашифрована фраза «dare to go», то есть «смело отправиться в путь». Заявленная смелость объяснима: маркетинговой службой компании Dargo позиционируется как «пионер в категории 3/4», то есть еще не внедорожник (4/4), но уже и не чисто городской кроссовер (2/4). Сообщается, что от перечисленных категорий модель унаследовала, соответственно, хорошую проходимость и высокую функциональность.

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В основе китайской машины — новая платформа L.E.M.O.N., модель проектировалась под соответствие пятизвездочному рейтингу китайского рейтинга безопасности С-NCAP. Под капотом — 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 192 л.с., сочетающийся с 7-ступечатым роботом 7DCT мокрого типа. Будут и переднеприводные, и полноприводные версии.

Во втором случае система предоставляет на выбор 8 режимов движения: эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава/гравий и ухабы. Автономное вождение уровня L2 (ADAS) обеспечивает процессор Mobile Eye Q4, 14 радаров и 5 камер.

Оригинальный «геометричный» дизайн подчеркнут злободневным стилем внутреннего пространства: большой мультимедийный экран, цифровые приборы, селектор трансмиссии в виде шайбы. В российской версии обещан хороший пакет теплых опций: подогревы передних и задних сидений, обогрев руля, электрообогрев лобового стекла, подогрев форсунок омывателя, емкость для омывайки увеличенного размера.

Дата старта продаж пока не разглашается — пресс-служба лишь ограничивается фразой «уже в этом году».

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Фото: Haval