Новый Isuzu Mu-X: три плюса и один (полный) минус

Вам он кажется честным рамным автомобилем с неубиваемым дизелем? Так оно и есть.

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Новый внедорожник Isuzu Mu-X может похвастать не только яркой внешностью и практичностью. Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания России, Кирилл Милешкин отметил ряд неоценимых достоинств автомобиля и, конечно же, некоторые недостатки. Куда ж без них?

Isuzu Mu-X — это рамный внедорожник с 3-литровым турбодизелем мощностью 180 л.с., автоматической коробкой передач, просторным трехрядным салоном, полным приводом и огромным межсервисным пробегом в 20 000 км.

Первый плюс — миллионник

Главным плюсом Isuzu Mu-X стал его двигатель — это не V—образная «шестерка», а четырехцилиндровый рядный мотор с чугунным блоком и низкой степенью форсировки. Агрегат ставится на более тяжелые коммерческие автомобили, для которых важны ресурс и выносливость. По оценкам экспертов, он вполне способен прослужить миллион километров при должном обслуживании.

Второй плюс — подвеска

Сделан внедорожник на базе пикапа D-Max. Но отличается от него в лучшую сторону по части ездового комфорта. Инженеры укоротили раму, а рессоры сзади заменили на пружины, по сути превратив заднюю подвеску в легковую. В результате на машине можно ехать не разбирая дороги с относительным комфортом — здесь не трясет и не укачивает, как в соплатформенном пикапе.

Третий плюс — яркий интерьер

Салон внедорожника под стать его внешности — интересно и современно выглядит. К примеру, интерьеры Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport с виду попроще.

Собран интерьер добротно. При езде по ухабам и кочкам салон не скрипит. Кроме того, здесь установлены удобные кресла, спинка второго ряда сидений регулируется по наклону, к тому же у задних пассажиров предусмотрена своя климатическая зона.

Недостатки есть? Да!

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Система полного привода part-time имеет свои особенности, из-за которых многие производители предпочли отказаться от нее. Жесткий полный привод не самым лучшим образом влияет на управляемость автомобиля: маневрировать с ним не так-то просто, да и не всегда безопасно, если вы едете, например, по серпантину. Выход — перейти на задний привод (делать это можно на скорости до 100 км/ч). Это и управляемость улучшает, и ресурс узлов и агрегатов ходовой бережет. Но все равно тревожно: такой тяжелый автомобиль — и на заднем приводе.

Также экспертом были отмечены и другие особенности внедорожника Isuzu Mu-X, узнать о которых вы сможете купив апрельский номер журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Скоро на российском рынке стоит ожидать появление еще одного интересного внедорожника — Haval Dargo. И вот каким он будет.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «Part-time не помеха», опубликованной в номере 04.2022 журнала «За рулем».

Фото: «За рулем»