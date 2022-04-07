У олигарха конфисковали бронированный Maybach

Автомобиль стоимостью 600 000 евро, или 55 млн рублей, достался властям Сардинии.

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ЕС продолжает преследовать российских олигархов. Вчера власти Сардинии конфисковали бронированный Mercedes-Maybach стоимостью 600 000 евро у Алишера Усманова.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, автомобиль был изъят в рамках санкций против олигархов, которые могут иметь тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Издание предполагает, что автомобиль использовался для перевозки высокопоставленных лиц во время тайных визитов на Сардинию, включая членов их семей.

Mercedes-Maybach S 650 Guard VR10 оснащен особыми шинами, выдерживающими вес автомобиля. Броня способна противостоять выстрелам из пулемета и взрывам.

По словам представителей Mercedes-Benz, роскошный седан может выдержать одновременный взрыв двух ручных гранат. Толщина оконных стекол — 10 сантиметров, а открывают и закрывают их пневматические двигатели. Тяжелые же двери могут открываться только с помощью гидравлических поршней.

В движение 5-тонного монстра приводит 6-литровый двигатель V12 мощностью 612 лошадиных сил. В автомобиле также есть система фильтрации воздуха на случай газовой атаки.

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Этот Mercedes-Maybach был куплен на Сардинии в 2018 году за 600 000 евро (55 млн руб. по сегодняшнему курсу).

Состояние Усманова оценивается в 15 млрд фунтов-стерлингов, но оно, видимо, уменьшилось — у него были конфискованы и другие активы на Сардинии, в том числе еще шесть автомобилей и недвижимость стоимостью 14,5 млн фунтов стерлингов (1,57 млрд рублей) в заливе Певеро, к югу от Порто-Черво.

Фото: Mercedes-Benz