Нас предупредили о возвращении «бомбил» на дороги

Что не может не отразиться на безопасности поездок.

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Представители таксопарков пожаловались на ухудшение условий работы и предупредили о возможном возвращении нелегальных перевозчиков на дороги, сообщает РБК.

В новых экономических условиях они столкнулись с проблемами, которые могут заставить многих уйти с рынка, и качество сервиса ухудшится. Это повышение платежей по лизинговым договорам, а также дефицит и увеличение стоимости машин и запчастей, рост стоимости ОСАГО, отсутствие роста цен на поездки, падение спроса на услуги такси и текучка кадров среди водителей.

Подорожание запчастей и автомобилей при низкой стоимости поездок вынуждает водителей уходить из сферы, так как они стали очень мало зарабатывать. Снижается и конкуренция среди агрегаторов — с 15 апреля рынок покидает крупный игрок — «Ситимобил».

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Если отрасль не поддержат агрегаторы и государство, скоро на рынке такси останутся одни «бомбилы», что убьет сервис, а о безопасности перевозок вообще можно будет забыть, пугают участники рынка. При этом недостатка в малоквалифицированных водителях не будет — любая кризисная ситуация в стране приводит к тому, что люди в поисках работы из других сфер идут в такси.

Для исправления ситуации необходимы субсидии на покупку автомобилей такси на федеральном уровне, а также каникулы для выплат по лизингу на полгода и доступ для таксопарков к дешевым кредитам.

Представители агрегаторов рассказали изданию, что они уже обсуждают с партнерами меры поддержки, направленные на улучшение условий ведения бизнеса.