Названы 5 марок авто, которые расхватывают, несмотря на кризис

За март рынок сократился более чем на 60%, но есть компании, результаты которых не укладываются в этот тренд.

Материалы по теме Самые популярные кроссоверы и внедорожники марта

Новые статистические данные по российскому авторынку от Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ясно дают понять: в марте продажи автомобилей в РФ вошли в резкое пике. Однако на этом фоне выделяется несколько брендов, которые не только сохранили уровень сбыта, но и смогли упрочить позиции в нашей стране.

Так, компания Haval, находящаяся по итогам первых трех месяцев 2022 года на 11-м месте, продала на 27% больше, чем в январе-марте 2021-го: 8311 автомобилей против 6558 годом ранее.

Причем Haval — хотя и самый значительный, но не единственный яркий пример. В первом квартале 2022 года 14-ю строчку рейтинга продаж заняла Mitsubishi, увеличившая сбыт на 12%: 5747 машин против 5132 годом ранее. Сразу за ней — Geely, поднявшая продажи на 59%: 5543 ед. в январе-марте 2022-го против 3490 ед. в АППГ.

Материалы по теме В РФ остались только две модели за миллион

Удачно складывается год для Cheryexeed: за счет новых моделей сбыт с прошлогодних 520 машин (январь-март/2021) вырос до 2312 в этом году, плюс 345%. В плюсе и еще одна китайская марка: у Changan прирост в 12%, 1277 проданных машин в январе-марте 2022-го против 1143 годом ранее. Также подняли продажи Genesis, Opel, Isuzu и Chevrolet, но их объемы не превышают нескольких сотен штук.

В целом же рынок переживает упадок, вот как выглядят продажи в январе-марте 2022 года у тройки лидеров: Lada — сокращение продаж на 37% (52 712 ед. против 83 908 годом ранее), Kia — сокращение на 35% (33 658 против 51 624), Hyundai — сокращение на 25% (30 026 против 40 122). По всем брендам рынок сжался на 28,4%. А если отбросить сравнительно благополучные январь и февраль, то за первый весенний месяц сокращение продаж составило 62,9%.

На чем будут ездить россияне в ближайшем будущем? Экспресс-прогноз по авторынку дает главред «За рулем» Максим Кадаков.

За рулем» можно читать в Viber.

Фото: Depositphotos