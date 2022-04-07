Мотоциклист попытался удрать от полицейского — вот последствия (видео) — журнал За рулем

Мотоциклист попытался удрать от полицейского — вот последствия (видео)

В какой-то момент байкер просто свалился с мотоцикла, и неуправляемый снаряд продолжил путь без него — на встречную полосу...

Материалы по теме
Слепая зона: водитель фуры не заметил легковушку (видео)

Едва дороги очистились от снега, на них вернулись мотоциклисты.

К сожалению, как и среди автомобилистов, в рядах мотобратьев находятся несознательные элементы — и один из таких угодил в неприятный инцидент, случившийся в Южно-Сахалинске.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Судя по кадрам с дорожной камеры, мы видим заключительный эпизод поездки: инспектор ДПС предпринимает отчаянные действия, чтобы остановить слишком быстрого парня на байке — и буквально выходит перед ним на дорогу.

Однако мотоциклист совершает ответный маневр, пытаясь объехать полицейского. Скорость оказалась слишком высока, и не удержав мотоцикл, байкер упал с него. Двухколесный снаряд продолжил движение на встречную полосу, где угодил в Suzuki SX-4, водитель которого тщетно пытался уйти от столкновения.

Материалы по теме
Пиво с пельменями: в России столкнулись два грузовика

Как выяснилось позже 31-летний мотоциклист не имел прав на управление мотоциклом, за что ему выписан штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает «Главная дорога». Отдельно предстоит разбираться с ДТП — повреждения у автомобиля оказались достаточно серьезными. Что касается людей, то они в происшествии не пострадали. Спасло лишь то, что авария произошла на городской улице и на сравнительно невысоких скоростях...

Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»

Наше новое видео
Chery Tiggo 8: подробный видеообзор
Новая трасса Москва — Казань: Поедет скоро? А почем?
Новый Geely Atlas Pro: 5 причин взять кроссовер с передним приводом (вместо 4х4)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров428
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: