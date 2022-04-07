В какой-то момент байкер просто свалился с мотоцикла, и неуправляемый снаряд продолжил путь без него — на встречную полосу...

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Едва дороги очистились от снега, на них вернулись мотоциклисты.

К сожалению, как и среди автомобилистов, в рядах мотобратьев находятся несознательные элементы — и один из таких угодил в неприятный инцидент, случившийся в Южно-Сахалинске.

Судя по кадрам с дорожной камеры, мы видим заключительный эпизод поездки: инспектор ДПС предпринимает отчаянные действия, чтобы остановить слишком быстрого парня на байке — и буквально выходит перед ним на дорогу.

Однако мотоциклист совершает ответный маневр, пытаясь объехать полицейского. Скорость оказалась слишком высока, и не удержав мотоцикл, байкер упал с него. Двухколесный снаряд продолжил движение на встречную полосу, где угодил в Suzuki SX-4, водитель которого тщетно пытался уйти от столкновения.

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Как выяснилось позже 31-летний мотоциклист не имел прав на управление мотоциклом, за что ему выписан штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает «Главная дорога». Отдельно предстоит разбираться с ДТП — повреждения у автомобиля оказались достаточно серьезными. Что касается людей, то они в происшествии не пострадали. Спасло лишь то, что авария произошла на городской улице и на сравнительно невысоких скоростях...

Кстати, ГИБДД просит мотоциклистов в европейской часть России воздержаться от открытия сезона до 10 апреля.

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Видео: ВКонтакте / «Главная дорога»