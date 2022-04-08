Duster третьего поколения появится в 2023 году — журнал За рулем

Duster третьего поколения появится в 2023 году

Duster претерпел обновление в сентябре прошлого года и уже готовится сменить поколение.

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Речь о румынском собрате нашего Дастера, который выпускается под маркой Dacia. Этот кроссовер по-прежнему останется одним из самых продаваемых автомобилей Renault Group, и после 2023 года. Главным аргументом в пользу Дастера в третьем поколении также будет низкая цена. Тем не менее, кроссовер продолжит развиваться, в том числе с точки зрения дизайна.

Известно, что поработают над оптикой — линии Y-образных дневных ходовых огней станут более широкими, полностью изменятся бамперы, прорези для противотуманок станут вертикальными, другой рисунок получит и боковая линия кузова. Преимуществом автомобиля в начальных комплектациях останутся неокрашенные детали кузова, что не только снижает цену, но и делает Duster более надежным.

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Как и все будущие Dacia, Duster также станет базироваться на платформе CMF-B (Common Modular Family). Полностью электрической версии Duster не планируется, но возможен гибрид — например, адаптация гибридного привода мощностью 143 л.с. (105 кВт) от Renault Clio.

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Будет ли Dacia выпускать гибрид, не в последнюю очередь зависит от принятия новых экологических требований — с введением стандарта выбросов Евро-7  гибридный вариант становится более вероятным.

Вместо дизеля у Dacia Duster-2023 предполагается газовая версия, как и в других моделях Dacia.

Еще любопытный момент: в новом Jogger установлен 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель Eco-G, мощность 100 л.с., который подходит и для Дастера, только неясно, имеет ли смысл ставить дорогой мотор в бюджетную модель, это сразу поднимет цену. Однако специальную эковерсию также отметать не стоит.

Фото: Depositphotos

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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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