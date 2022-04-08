Duster третьего поколения появится в 2023 году

Речь о румынском собрате нашего Дастера, который выпускается под маркой Dacia. Этот кроссовер по-прежнему останется одним из самых продаваемых автомобилей Renault Group, и после 2023 года. Главным аргументом в пользу Дастера в третьем поколении также будет низкая цена. Тем не менее, кроссовер продолжит развиваться, в том числе с точки зрения дизайна.
Известно, что поработают над оптикой — линии Y-образных дневных ходовых огней станут более широкими, полностью изменятся бамперы, прорези для противотуманок станут вертикальными, другой рисунок получит и боковая линия кузова. Преимуществом автомобиля в начальных комплектациях останутся неокрашенные детали кузова, что не только снижает цену, но и делает Duster более надежным.
Как и все будущие Dacia, Duster также станет базироваться на платформе CMF-B (Common Modular Family). Полностью электрической версии Duster не планируется, но возможен гибрид — например, адаптация гибридного привода мощностью 143 л.с. (105 кВт) от Renault Clio.
Будет ли Dacia выпускать гибрид, не в последнюю очередь зависит от принятия новых экологических требований — с введением стандарта выбросов Евро-7 гибридный вариант становится более вероятным.
Вместо дизеля у Dacia Duster-2023 предполагается газовая версия, как и в других моделях Dacia.
Еще любопытный момент: в новом Jogger установлен 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель Eco-G, мощность 100 л.с., который подходит и для Дастера, только неясно, имеет ли смысл ставить дорогой мотор в бюджетную модель, это сразу поднимет цену. Однако специальную эковерсию также отметать не стоит.
- Что касается России, то как Renault будет выстраивать здесь свою работу, до сих пор непонятно. Заявления из головного офиса приходят разные.
- «За рулем» теперь можно читать и в Viber.
Фото: Depositphotos