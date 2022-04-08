Duster третьего поколения появится в 2023 году

Duster претерпел обновление в сентябре прошлого года и уже готовится сменить поколение.

Материалы по теме Обновленный Duster: Y-образные ДХО и робот с двойным сцеплением

Речь о румынском собрате нашего Дастера, который выпускается под маркой Dacia. Этот кроссовер по-прежнему останется одним из самых продаваемых автомобилей Renault Group, и после 2023 года. Главным аргументом в пользу Дастера в третьем поколении также будет низкая цена. Тем не менее, кроссовер продолжит развиваться, в том числе с точки зрения дизайна.

Известно, что поработают над оптикой — линии Y-образных дневных ходовых огней станут более широкими, полностью изменятся бамперы, прорези для противотуманок станут вертикальными, другой рисунок получит и боковая линия кузова. Преимуществом автомобиля в начальных комплектациях останутся неокрашенные детали кузова, что не только снижает цену, но и делает Duster более надежным.

Как и все будущие Dacia, Duster также станет базироваться на платформе CMF-B (Common Modular Family). Полностью электрической версии Duster не планируется, но возможен гибрид — например, адаптация гибридного привода мощностью 143 л.с. (105 кВт) от Renault Clio.

Материалы по теме Это самый мощный серийный Дастер в истории

Будет ли Dacia выпускать гибрид, не в последнюю очередь зависит от принятия новых экологических требований — с введением стандарта выбросов Евро-7 гибридный вариант становится более вероятным.

Вместо дизеля у Dacia Duster-2023 предполагается газовая версия, как и в других моделях Dacia.

Еще любопытный момент: в новом Jogger установлен 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель Eco-G, мощность 100 л.с., который подходит и для Дастера, только неясно, имеет ли смысл ставить дорогой мотор в бюджетную модель, это сразу поднимет цену. Однако специальную эковерсию также отметать не стоит.

Что касается России, то как Renault будет выстраивать здесь свою работу, до сих пор непонятно. Заявления из головного офиса приходят разные.



«За рулем» теперь можно читать и в Viber.

Фото: Depositphotos