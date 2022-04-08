Названы два самых популярных китайских кроссовера

В марте в Топ-25 оказались два кроссовера из Поднебесной, а по итогам продаж с начала года один из них уже забрался в Топ-20...

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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых автомобилей на российском рынке в марте 2022 года.

По итогам первого весеннего месяца в Топ-25 автомобильных бестселлеров России попали два китайских кроссовера — это Haval Jolion и Geely Tugella.

Среднеразмерная и довольно дорогая Тугелла (553 проданных авто) расположилась на 24-й позиции — обойдя, к слову сказать, Skoda Kodiaq. А компактный Джолион забрался еще выше — за март россияне купили 662 таких автомобиля, что позволило модели занять 21-е место, лишь немного недотянувшись до Renault Sandero.

Geely Tugella

Кстати, и по итогам продаж за все три месяца 2022 года Haval Jolion занимает уже 18-ю позицию, являясь единственным представителем Поднебесной в Топ-25 за первый квартал. В этом году продано уже 3629 Джолионов, что лишь немногим меньше, чем у располагающегося на строчку выше Kia Seltos (3901 шт.).

Haval Jolion

По данным АЕБ, компания GWM Group, которой принадлежат бренды Haval и Great Wall, занимает 3% российского рынка. Немногим больше у другого китайского гиганта, Chery Group (марки Chery и Cheryexeed) — 3,1%. Обе марки опережают Mercedes-Benz (2,6%) и еще одну компанию из Китая, Geely, у которой 2%. Это больше, чем, например, у Mazda (1,9%) и всего Stellantis (1,0%), включающего Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler и Jeep.

Кстати, Haval, Geely и Cheryexeed — это три из пяти марок, сумевших увеличить продажи в РФ на фоне всеобщего спада.

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Фото: Depositphotos, «За рулем»