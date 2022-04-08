Автовор подорвался на гранате

После вспышки и грохота он наверняка ничего не видел и не слышал, но все же смог улизнуть.

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Настоятельно рекомендуем вам не ставить подобные противоугонки. Но случай получился весьма забавный. Житель Нового Орлеана, чей пикап в прошлом уже не раз пытались угнать (шесть раз за предыдущие восемь недель), решил оставить в салоне небольшой сюрприз для воров — в виде светошумовой гранаты.

Он спрятал ее в отсеке для хранения вещей на центральной консоли, открыв который вор получил вспышку света в лицо и оглушающий в замкнутом пространстве взрыв.

На снятых камерой наружного наблюдения кадрах видно, как вор залезает по пояс через разбитое окно пикапа, копается там, а затем происходит взрыв. Тут же вор выбрался из проема окна и залез в поджидающий его белый седан.

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Граната, конечно, не уберегла от того, чтобы пикапу не разбили окно. Наверняка граната также повредила салон автомобиля. Кстати, полиция Нового Орлеана заявила на днях о том, что количество автомобильных краж за последнее время выросло на 28%.

Фото, видео: YouTube