Призеры Олимпиады не получат автомобили в подарок

Вместо этого будут денежные выплаты от государства. Традиция дарить олимпийцам машины не прерывалась с 2006 года.

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Атлеты, выступавшие на Олимпиаде в Пекине, вместо призовых автомобилей получат денежную компенсацию.

Это связано с тем, что в сложившейся ситуации иностранные автомобильные компании не могут предоставить российским спортсменам необходимое количество машин, сообщает Матч ТВ.

Фонд поддержки олимпийцев подтвердил эту информацию РБК, прокомментировав размер выплат.

В свете создавшейся сегодня ситуации руководством Фонда принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Их размеры сопоставимы с выплатами по линии государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — рассказали в Фонде.

Отметим, что помимо этого победители и призеры получат от правительства РФ ранее учрежденные выплаты: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн рублей за серебряную и 1,7 млн. рублей за бронзу.

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Традиция вручать премиальные иномарки участникам Олимпиады существовала в Фонде поддержки олимпийцев с 2006 года. В ранние годы вручались Lexus, BMW, Audi и Mercedes-Benz, а с 2016 года вернулась марка BMW и до последнего времени своего особого олимпийского статуса не уступала. С того временим вручались только автомобили российской сборки.

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В «подарочном пуле» было, как правило, более сотни автомобилей. В качестве примера: в 2018 году общая стоимость подготовленных участникам Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане кроссоверов Х6, Х5 и Х4 составляла около 200–300 млн рублей. В 2020 году золотые медалисты Олимпиады в Токио получили BMW X5, а призеры — BMW X3.

В 2022-м году на Олимпиаде в Китае, проходившей с 4 по 20 февраля, наша команда завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По прогнозам, в этом году спортсменам также могли достаться машины баварской марки.

В начале марта 2022 года BMW объявила об остановке сборки автомобилей с российским партнером, заводом «Автотор» в Калининграде.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС