Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — журнал За рулем

Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете

Правда, принадлежал автомобиль не самому летчику, а его сыну — инженеру Игорю Чкалову.

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Волга 21В выпущена в 1959 году, редкий экземпляр переходного периода с первой на вторую серию. Автомобиль не простой, а с историей: владельцем ее был Чкалов Игорь Валерьевич — инженер ВВС, полковник, сын легендарного летчика Валерия Чкалова.

Машину, которую продают на Auto.ru, нынешний владелец покупал у энтузиаста, большого коллекционера, ценителя автостарины.

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Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете

Автомобиль частично отреставрирован, кузов находится в идеальном состоянии, хромированные покрытия все новые, салон обтянут кожей цвета виски. Вся электрика в рабочем состоянии.

Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете

Тормоза, барабаны, колодки, цилиндры, резина и жидкость в магистралях свежие. Карбюратор, аккумулятор, руль, бензонасос, «кастрюля» с фильтром тоже новые. Коробку передач недавно перебрали и обслужили. Задний мост установили от ГАЗ-13 Чайка. Номера кузова и двигателя читаются.

Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете

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Рычаг коробки передач расположен в полу автомобиля (обычно у ГАЗ-21 он размещался на рулевой колонке), так как вторым владельцем установлен мотор ЗМЗ-402 (2.5, 70 л.с.).

Заднеприводный седан развивает скорость 110 км/ч. Заявленный пробег — 3 тыс. км, просят за такой автомобиль 750 000 рублей.

Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете

Фото: Авто.ру

Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете

Правда, принадлежал автомобиль не самому летчику, а его сыну — инженеру Игорю Чкалову.

Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326568Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326569Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326570Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326571Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете
Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете

Правда, принадлежал автомобиль не самому летчику, а его сыну — инженеру Игорю Чкалову.

Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326571Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326569Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326570Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете — фото 1326568Волгу семьи летчика Чкалова продают в интернете
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