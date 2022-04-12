Выпуск новой модели на УАЗе — подробности о кроссовере — журнал За рулем

Выпуск новой модели на УАЗе — подробности о кроссовере

Есть вероятность, что это не просто существующий китайский кроссовер, локализуемый в России, а новый УАЗ! Ну, почти...

Материалы по теме
На УАЗе будут выпускать Chery — идут переговоры

Несколько дней назад соцсети облетели фотографии кузова кроссовера, предположительно, идущего по линии покраски завода УАЗ. Главная версия заключается в том, что это кроссовер Chery Tiggo 8, который готовится встать на конвейер Ульяновского автозавода.

Напомним, что у Chery, в отличие от главного конкурента в лице Haval, пока нет собственного производства в России, а возможная локализация машин Chery в РФ обсуждалась в феврале на уровне президента Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. В апреле, вскоре после появления фотографий кузова на конвейере, представитель УАЗа подтвердил «За рулем» факт ведения переговоров по этому вопросу.

Материалы по теме
ГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Усталость за рулем приравняют к пьянствуКамеры ГИБДД научат распознавать лица и штрафовать пешеходов

Теперь же появились некоторые подробности относительно опубликованных фото. Как сообщает «Русский автомобиль», в кадр попал один из этапов аудита, который китайская компания проводила в Ульяновске.

Выпуск новой модели на УАЗе — подробности о кроссовере

Материалы по теме
УАЗ в мае не будет выпускать машины полмесяца

Целью аудита было установить, как кузов проходит по окрасочным камерам и конвейеру, насколько хорошо ложится грунт и т.п. Источник сообщает, что в работе принимали участие сотрудники московского офиса Chery, но пресс-служба бренда официально это не подтверждает. Серийное производство китайских машин по-прежнему под вопросом, но, по данным источника, не исключается вероятность того, что кроссовер будет выпускаться в Ульяновске не под китайской маркой.

  • Напомним, фотографии кузова на конвейере появились в начале апреля, на заднем плане одного из кадров угадывался силуэт УАЗ Patriot.
  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: ВКонтакте / Русский автомобиль

Наше новое видео
Хотел Kodiaq, купил Santa Fe. И вот почему
Новый Exeed LX: подробный видеообзор
Chery Tiggo 8: подробный видеообзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1795
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: