УАЗ запускает производство нового кроссовера — первое фото — журнал За рулем

УАЗ запускает производство нового кроссовера - первое фото

Пока речь лишь о тестовом прогоне кузова по линии окраски, но похоже, переговоры по сотрудничеству УАЗа и Chery привели к определенным результатам.

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В сети появились снимки кузова кроссовера, стоящего на линии конвейера. Автор фотографий утверждает, что это конвейер УАЗа, по которому совершается тестовый прогон кузова китайского кроссовера Chery Tiggo 8. Как отмечает «Русский автомобиль», кузов загрунтован, но еще не окрашен. На одном из снимков на заднем плане можно заметить еще один кузов, предположительно, принадлежащий внедорожнику УАЗ Патриот.

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В российском представительстве Chery, отвечая на вопрос «За рулем», оставили без комментариев фотографию «некоего кузова на некоей площадке», однако официально подтвердили ведение переговоров между Chery Automobile и УАЗом. Представители УАЗа пока своего комментария не предоставили.

УАЗ запускает производство нового кроссовера — первое фото

В российском модельном ряду Chery четыре кроссовера, включая попавший в объективы Tiggo 8, цена которого стартует от 2 879 900 рублей. Сейчас вся линейка Chery в полностью собранном виде поставляется из Китая — в отличие от главного конкурента Havai, имеющего завод полного цикла под Тулой.

УАЗ запускает производство нового кроссовера — первое фото

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О переговорах по сборке китайских кроссоверов на мощностях Sollers, куда входит УАЗ, стало известно в начале февраля текущего года — локализация автомобилей Chery на Ульяновском автозаводе обсуждалась на уровне президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. План сотрудничества с Chery предполагает совместное производство автомобилей, а также развитие электротранспорта.

Фото: Telegram / АВТОМОБИЛЬ

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