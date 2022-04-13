Регулятор не поддержал инициативу страховщиков, отметив, что это не позволит обеспечить качественный ремонт, а значит, может отразиться на безопасности.

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Банк России выступил против использования бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО, так как отсутствие у них сертификации не позволит обеспечить качественный ремонт, передает ТАСС.

В ЦБ отметили, что по закону ремонт по ОСАГО разрешен только новыми запчастями, значит, реализовать поправки можно только через изменения закона. Но ведомство категорически не поддерживает такие изменения, потому что нет сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей. Фактически по каждой детали нужно проводить экспертизу, потому что иначе обеспечить качественный ремонт будет невозможно.

При этом именно некачественная деталь может привести к аварии на дороге, причем пострадать может не только конкретный автомобиль, но и другие участники дорожного движения.

Что говорят страховщики

В редакцию «За рулем» поступило разъяснение позиции РСА в части предложения по использованию б/у запчастей при ремонте по ОСАГО.

Там говорится, что вопрос использования бывших в употреблении запасных частей в рамках ОСАГО «необходимо и целесообразно прорабатывать, учитывая, в первую очередь, обеспечение безопасности эксплуатации отремонтированного автомобиля таким способом».

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Но в целом это решило бы вопрос с доступностью ремонта для автомобилей, не представленных в России официально — почти на всем Дальнем Востоке, Урале и в Сибири эксплуатируются именно такие транспортные средства, даже еще до введения санкций.

Действующий закон и сейчас позволяет ремонтировать б/у запчастями, заручившись согласием потерпевшего. Но развивать эту деятельность в будущем, независимо от того, вернутся ушедшие в 2022 году производители автомобилей на российский рынок или нет, нужно.