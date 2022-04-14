Генератор электричества в шине поможет измерить ее износ

В опытном экземпляре был установлен генератор энергии, использующий вращение колеса. То есть датчики, установленные в шине для измерения ее износа, могут получать энергию без батареек.

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Японский производитель шин Falken в сотрудничестве с Университетом Кансай разработал интегрированный генератор энергии для автомобильных шин. Так называемый «миниатюрный сборщик энергии» использует вращение шины для выработки электроэнергии.

Эта энергия потом используется для питания периферийных датчиков. Таким образом можно рассчитать пятно контакта с шинами, число оборотов колес и уровни нагрузки.

По полученным данным можно определить износ шин.

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В каждую шину устанавливается несколько миниатюрных сборщиков энергии. Информация, полученная таким образом, в перспективе будет использоваться при разработке шин в будущем.

Эта технология поможет создавать шины с оптимизированной площадью контакта и, следовательно, с более длительным сроком службы, говорят разработчики.

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