Авиалайнер МС-21 «обуют» в российские шины

А выпускать колеса будут на Алтае. Это станет ответом отечественных производителей на антироссийские санкции.

Производство шин в рамках контракта с ПАО «Иркут» (проектирование, производство и продажа авиационной техники) планируется организовать на предприятиях Алтайского края. Этот вопрос обсуждали на совещании с участием представителей предприятий «Нортек», «ЯШЗ Авиа», «Барнаульский завод АТИ» и «Барнаул РТИ», на котором выясняли возможности выпуска импортозамещающей продукции.

На сегодняшний день Алтайский шинный завод «Нортек» — единственный в России производитель авиашин. Санкционное давление на Россию оказало воздействие и на предприятие — увеличилось количество заказов. Здесь производят не только авиашины для среднемагистральных самолетов, но и для легких и тяжелых грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и промышленной техники, а также квадроциклов.

Справка

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который разрабатывает корпорация «Иркут» совместно с входящим в ее состав ОКБ Яковлева. Семейство самолетов МС-21 включает две модели: МС-21-200 — рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров, и МС-21-300 — от 163 до 211 пассажиров. Ключевой особенностью пассажирского лайнера является крыло из композиционных материалов российского производства.

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Воздушное судно впервые было представлено на МАКС в сентябре 2019 года, но начало серийного производства по различным причинам неоднократно откладывалось. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

Иностранные производители отказались поставлять компоненты для самолета, причем даже по предоплаченным заказам, поэтому ведутся поиски равноценных замен. Кроме шин отечественными будут также и двигатели для МС-21. Работа над сертификацией импортозамещенной версии продолжается.

Недавно глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что серийное производство полностью российской версии МС-21 начнется в 2024 году.

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Фото: Марина Лысцева/ТАСС